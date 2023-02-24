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Yaşam
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Afet bölgesine 60 bin ton sevk edildi

2023-02-24 18:07:52
Afet bölgesine 60 bin ton sevk edildi

Deprem, bin 275 kilometrelik demir yoluna zarar verdi. Bölgeye 60 bin ton ray sevk edildi.

#1
Foto - Afet bölgesine 60 bin ton sevk edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden geçen toplam bin 275 kilometrelik demir yolu hattında büyük hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışmasıyla bin 167 kilometrelik hat, onarılarak yeniden ulaşıma açıldı. Kalan bölümde ise çalışmalar sürdürülüyor.

#2
Foto - Afet bölgesine 60 bin ton sevk edildi

Depremin en çok etkilediği ve büyük hasara yol açtığı Adıyaman’da Gölbaşı ilçesinden geçen demir yolu hattındaki raylar kıvırılırken, rayların bağlandığı traversler ise havada asılı kaldı.

#3
Foto - Afet bölgesine 60 bin ton sevk edildi

Suçatı-Gölbaşı arasında yer alan 71 kilometrelik alanda adeta yılan gibi kıvrılan raylar yerlerinden sökülürken, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

#4
Foto - Afet bölgesine 60 bin ton sevk edildi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki ayrı deprem sonrası tahrip olan demir yollarındaki raylar için Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) üretimi hızlandırarak bölgeye ray sevkiyatlarını hızlandırdı.

#5
Foto - Afet bölgesine 60 bin ton sevk edildi

Türkiye’nin ilk ve tek ray üreticisi olan KARDEMİR, tahrip olan demir yollarının yeniden ulaşıma açılması için üretimini hızlandırarak, TCDD ve alt yüklenicileri dahil 60 bin ton demir yolu rayı sevk etti.

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