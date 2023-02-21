  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
11
Afet bölgesi için uyku tulumu seferberliği

2023-02-21 20:37:34
Afet bölgesi için uyku tulumu seferberliği

Ağrı'da depremzedeler için uyku tulumları hazırlanıyor.

#1
Foto - Afet bölgesi için uyku tulumu seferberliği

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgeye Türkiye’nin dört bir yanından yardım seferberliği başladı.

#2
Foto - Afet bölgesi için uyku tulumu seferberliği

Ağrı Halk Eğitim Merkezine bağlı Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerindeki halk eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğretici ile kursiyerler tarafından uyku tulumu üretimi yapılarak yardım seferberliğine destek veriliyor. Hazırlanan uyku tulumu deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderiliyor.

#3
Foto - Afet bölgesi için uyku tulumu seferberliği

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak depremzedeler için gerekli yardımlara hazır olduklarını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, “Biz bütün gücümüzle sonuna kadar tüm ülkemizin hizmetindeyiz.

#4
Foto - Afet bölgesi için uyku tulumu seferberliği

Depremin ilk anından itibaren Milli Eğitim olarak Ağrı Valiliği koordinesinde su, ekmek ve diğer gıda ürünlerini deprem bölgesine ulaştırdık.

#5
Foto - Afet bölgesi için uyku tulumu seferberliği

Tüm ülkemize geçmiş olsun diyorum. Rabbim bir daha bu tür felaketleri ülkemize göstermesin inşallah” ifadelerine yer verdi.

#6
Foto - Afet bölgesi için uyku tulumu seferberliği

#7
Foto - Afet bölgesi için uyku tulumu seferberliği

#8
Foto - Afet bölgesi için uyku tulumu seferberliği

#9
Foto - Afet bölgesi için uyku tulumu seferberliği

#10
Foto - Afet bölgesi için uyku tulumu seferberliği

Ahmet Hakan'dan tokat! Bu şirretlik kaybedecek
Medya

Ahmet Hakan'dan tokat! Bu şirretlik kaybedecek

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, depremi fırsat bilip kirli emelleri için her türlü kepazeliğe imza atan zevatın kaybedeceğini belirtti..
Mülk sahiplerine çağrı: Depremzedelere kiralarda kolaylık sağlayın!
Ekonomi

Mülk sahiplerine çağrı: Depremzedelere kiralarda kolaylık sağlayın!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerinin yıkılması sonucu memleketlerini terk edip başka şehirlere göç etmek zorunda kalan depremzedeler..
İslam Memiş'ten gram altın için 'banka' uyarısı: Bilmeniz gerekiyor... Sebebi bakın neymiş!
Ekonomi

İslam Memiş'ten gram altın için 'banka' uyarısı: Bilmeniz gerekiyor... Sebebi bakın neymiş!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bankaların makas aralığını daha da açarak ekrandaki fiyatları bakıp alım yapmak isteyen gram al..
Türk zırhlıları o ülkede ortaya çıktı
Teknoloji

Türk zırhlıları o ülkede ortaya çıktı

Otokar firması tarafından üretilen TULPAR ve ARMA zırhlı araçları Kazakistan'da ortaya çıktı.
Kuruluş Osman'nın başrol oyuncusu Burak Özçivit 'helal olsun' dedirtti! Bakın deprem hamlesi!
Aktüel

Kuruluş Osman'nın başrol oyuncusu Burak Özçivit 'helal olsun' dedirtti! Bakın deprem hamlesi!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan şiddetli depremler 10 ilde yıkıma yol açtı. 'Kuruluş: Osman' dizisinin dizis..
Ne altın ne dolar... 10 yılın rekoru onda! Sağladığı getiri ağızları açık bıraktı
Medya

Ne altın ne dolar... 10 yılın rekoru onda! Sağladığı getiri ağızları açık bıraktı

2022 yılına ait konut fiyat verilerinin geçen hafta sonu açıklandığını hatırlatan Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, "Görüldü ki, Türkiy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23