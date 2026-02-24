AFAD, son dakika koduyla duyurdu: Zangır zangır sallandı

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AFAD, Akdeniz'de saat 09.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Antalya'nın Kaş ilçesine 145,52 kilometre uzaklıkta olan depremin, 19,27 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

