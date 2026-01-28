AESA radarı için imzalar atıldı! Eurofighter Typhoon’lar “görünmez katil”e dönüşüyor
Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterindeki Eurofighter Typhoon uçaklarını modernize etmek amacıyla 40 adet ECRS Mk2 AESA radarı için 575 milyon dolarlık üretim sözleşmesini onayladı. Yeni radar sistemi, uçaklara hem üstün hedef tespit menzili kazandıracak hem de düşman radarlarını felç edecek güçlü bir elektronik harp kabiliyeti sunacak. Leonardo ve BAE Systems iş birliğiyle yürütülen bu proje, Typhoon filosunun 2040’lı yıllara kadar küresel hava sahalarında hakimiyetini korumasını sağlayacak.