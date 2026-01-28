  • İSTANBUL
AESA radarı için imzalar atıldı! Eurofighter Typhoon’lar "görünmez katil"e dönüşüyor
AESA radarı için imzalar atıldı! Eurofighter Typhoon’lar “görünmez katil”e dönüşüyor

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterindeki Eurofighter Typhoon uçaklarını modernize etmek amacıyla 40 adet ECRS Mk2 AESA radarı için 575 milyon dolarlık üretim sözleşmesini onayladı. Yeni radar sistemi, uçaklara hem üstün hedef tespit menzili kazandıracak hem de düşman radarlarını felç edecek güçlü bir elektronik harp kabiliyeti sunacak. Leonardo ve BAE Systems iş birliğiyle yürütülen bu proje, Typhoon filosunun 2040’lı yıllara kadar küresel hava sahalarında hakimiyetini korumasını sağlayacak.

#1
Foto - AESA radarı için imzalar atıldı! Eurofighter Typhoon’lar "görünmez katil"e dönüşüyor

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, BAE Systems, Leonardo UK ve Parker Meggitt ile 40 adet ECRS Mk2 aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarının tam oranlı üretimi için 575 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandığını doğruladı. Yetkililer, radarların RAF envanterindeki Tranche 3 Eurofighter Typhoon uçaklarına entegre edileceğini bildirdi.

#2
Foto - AESA radarı için imzalar atıldı! Eurofighter Typhoon’lar "görünmez katil"e dönüşüyor

Savunma yetkililerine göre ECRS Mk2, tespit menzili, elektronik taarruz kabiliyeti ve çekişmeli hava sahalarında dayanıklılık alanlarında iyileştirme sağlayacak. Önceki mekanik taramalı radar sistemlerinin aksine radar, AESA tespit kabiliyetini gömülü elektronik harp fonksiyonlarıyla birleştiriyor; geniş alan gözetleme, hedef takibi ve düşman yayıcılarına karşı yüksek güçlü karıştırmayı eş zamanlı olarak mümkün kılıyor.

#3
Foto - AESA radarı için imzalar atıldı! Eurofighter Typhoon’lar "görünmez katil"e dönüşüyor

Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, Edinburgh’daki Leonardo radar üretim tesisine yaptığı ziyaret sırasında yeni kabiliyeti şu sözlerle değerlendirdi: “RAF’ın uzun yıllar boyunca hem yurt içinde güvende kalmasını hem de yurt dışında güçlü olmasını sağlamak için vazgeçilmez.” Yatırım, Savunma Teçhizatı ve Destek (DE&S) Typhoon Teslimat Ekibi, BAE Systems ve Leonardo UK tarafından ortaklaşa geliştirilen prototip radarın bir dizi test uçuşunun ardından geldi. Testlerde radarın yüksek güçlü iletimi ve gerçek zamanlı veri füzyonu kabiliyetleri doğrulandı ve tam ölçekli üretimin önü açıldı. RAF Muharebe Hava Kabiliyetleri Başkanı Hava Komodoru Nick Lowe, radarın hizmete girmesinin operasyonel üstünlük sağlayacağını ifade etti.

#4
Foto - AESA radarı için imzalar atıldı! Eurofighter Typhoon’lar "görünmez katil"e dönüşüyor

Leonardo Radar ve Gelişmiş Hedefleme Kıdemli Başkan Yardımcısı Mark Stead, sistemle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “ECRS Mk2 sadece bir radar değil; Typhoon’u, radar güdümlü sistemlere büyük ölçüde dayanan rakiplere karşı çok daha ölümcül bir platforma dönüştüren bir elektronik harp gücüdür.” BAE Systems Avrupa ve Uluslararası Genel Müdürü Richard Hamilton ise şu ifadeleri kullandı: “Typhoon kabiliyetine yönelik sürekli yatırım kritik öneme sahip olup, Birleşik Krallık’ın uçak için yaptığı yatırımı en üst düzeye çıkarmamızı ve savunma kabiliyetleri açısından hayati önemdeki muharebe hava teknolojilerini hızlandırmamızı sağlıyor.”

#5
Foto - AESA radarı için imzalar atıldı! Eurofighter Typhoon’lar "görünmez katil"e dönüşüyor

ECRS Mk2 modernizasyonu, yeni nesil hava muharebe kabiliyetlerine geçişte bir ara adım olarak değerlendiriliyor. RAF Typhoon filosunun 2040’ların ortalarına kadar ön hat hizmetinde kalmasının öngörüldüğü belirtilirken, radar tedarikinin Typhoon’un ulusal hava savunması ve NATO kapsamındaki görevlerdeki rolünü sürdürmesine katkı sağlaması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde RAF, Eurofighter Typhoon muharip uçak filosuna teknik ve mühendislik desteği sağlanması amacıyla QinetiQ ile beş yıllık, yaklaşık 274 milyon dolar tutarında bir sözleşme uzatmasına da imza atmıştı. Beş yıllık uzatma kapsamında QinetiQ liderliğindeki Aurora Mühendislik Teslimat Ortaklığı, Typhoon uçaklarına uzman teknik destek, uçuşa elverişlilik ve emniyet hizmetleri sunacak.

