AESA radarı için imzalar atıldı! Eurofighter Typhoon’lar “görünmez katil”e dönüşüyor

Leonardo Radar ve Gelişmiş Hedefleme Kıdemli Başkan Yardımcısı Mark Stead, sistemle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “ECRS Mk2 sadece bir radar değil; Typhoon’u, radar güdümlü sistemlere büyük ölçüde dayanan rakiplere karşı çok daha ölümcül bir platforma dönüştüren bir elektronik harp gücüdür.” BAE Systems Avrupa ve Uluslararası Genel Müdürü Richard Hamilton ise şu ifadeleri kullandı: “Typhoon kabiliyetine yönelik sürekli yatırım kritik öneme sahip olup, Birleşik Krallık’ın uçak için yaptığı yatırımı en üst düzeye çıkarmamızı ve savunma kabiliyetleri açısından hayati önemdeki muharebe hava teknolojilerini hızlandırmamızı sağlıyor.”