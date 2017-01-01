Adnancıları tek tek tanıyalım!

Adnan Oktar suç çetesine yönelik İstanbul Emniyeti'nin başlattığı operasyon, ilginç detayları ortaya çıkarttı.
Oktar ile birlikte gözaltına alınan 235 kişi hakkında işlemler devam ederken, 235 kişilik gözaltı listesinde bulunanlar oldukça ilginç geçmişe ve kariyerlere sahip.
"Kedicik" olarak bilinen ve kamuoyunda oldukça fazla eleştirilere yol açan Adnan Oktar'ın çevresindeki kızlar ve sözde "Aslanlar" olarak bilinen azgın erkekler hakkında çıkan iddialar henüz adli makamlar tarafından ifadelere soru olurken, kedicik ve sözde aslanların zengin, iş adamı, yakışıklı, makyaj güzeli ve ticaret ile uğraşmaları dikkat çekiyor.
İşte Adnan Oktar grubunun kadrosu...
GÖKALP BARLAN 26 yıldır Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer alan Barlan, Oktar'ın aslanlarının başında geliyor. Özellikle televizyon kanalı olan A9 TV'de yayınlar yapan Barlan Oktar grubunun adeta yüzü.
İBRAHİM TUNCER 33 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır. A9 TV Ankara Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.
MERVE BÜYÜKBAYRAK 25 yıldır Adnan Oktar’ın arkadaş çevresinde bulunmaktadır. Dünyanın en ünlü markalarından olan ve hızlı tüketim ürünleri üreten uluslararası bir şirketin Türkiye mümessili ve ülkemizin en büyük tekstil ve tül fabrikalarından birinin sahibi, tanınmış, sanayici bir aileye mensuptur.
ERDEM ERTÜZÜN 20 yıldır Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır. A9 TV'de pek çok programda boy gösterdi.
OKTAR BABUNA 21 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır. Adnan Oktar'ın baş adamlarından biri olan Babuna, Oktar'ın en yakınındaki isimlerden biridir. Türkiye Babuna'yı 1990 yılının Mart ayında başlattığı kan kampanyası ile tanıdı. Binlerce kişiden kan örneği toplayan Babuna, "sözde" bu örnekleri hastalığına tedavi bulmak için başlatmıştı.
SERAP AKINCIOĞLU 24 yıldan beri Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içinde yer alan akıncıoğlu, A9 TV’de yayınlanan “Hayata Dair” programının bölümlerinin bir kısmının hazırlanması ve sunuculuğunu yaptı.
BÜLENT SEZGİN 25 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır. A9 TV'de İngilizce bir sohbet-analiz programında katılımcı ve yorumcu olarak yer almıştır.
KARTAL GÖKTAN Adnan Oktar ile lise yıllarından beri tanışan Göktan, A9 TV2de sunuculuk yapmakta. A9 TV kanalında ve A9 TV radyoda her gün yayınlanan, “Adnan Oktar ile Sohbetler” ve “Canlı Sohbetler” programlarında ise sunucu, yorumcu ve konuşmacı olarak yer almaktadır.
AYLİN KOCAMAN Adnan Oktar'ın televizyon programlarının yurt dışı ayakları ile ilgilenen Kocaman, programların uluslararası temsilciliklerini yaptı.
TUBA BABUNA Oktar grubunun en sansasyonel isimlerinden biri olan Oktar Babuna'nın kız kardeşi olan Tuba Babuna, 30 yıldan fazlaca süredir Oktar'ın yanında yer alıyor.
ALİ SUAT KÜTAHNECİOĞLU 32 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş çevresinde bulunmaktadır.
GÜLAY PINARBAŞI 25 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş çevresinde bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yüksek Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören Pınarbaşı, 1989 yılında mankenliğe başlamış, 1990’da “Miss Globe Türkiye Güzeli” seçilmiştir. Türkiye’de ve yurt dışında birçok defile ve organizasyona katılan Pınarbaşı, Adnan Oktar'ın en gözde kediciklerinden biridir.
EBRU YILMAZATİLA 30 senedir Adnan Oktar’ın arkadaş çevresinde bulunmakta olan Yılmazatila, A9 TV'de yer alan programlarda da boy göstermiştir.
30 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer alan Yavaş, Oktar tarikatın 2 numaralı ismi olarak gösteriliyor.
SELDA İNAL 30 yıldır Oktar’ın yakıbn arkadaş grubu içinde yer alan İnal, A9 TV'de boy gösteriyor.
ENDER DABAN Üniversite eğitimi sırasında Adnan Oktar grubu ile tanışan Daba, o zamandan beri Oktar'ın yakınındaki, arkadaş çevresindeki isimlerden biri haline geldi. Milli Değerler Vakfı'nın Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Daban vakıf çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
EDA BABUNA 26 yıldır Adnan Oktar’la tanışan Eda Babuna, Orta okul yıllarından beri Adnan Oktar ile birliktedir. Adnan Oktar adına temsili görevlerde bulunan Babuna aynı zamanda kültürel ve sanatsal faaliyetlere ilgi göstermekte.
ZAFER FIRAT Yurt dışındaki siyasilerle Adnan Oktar’ı temsilen görüşmelerde bulunan Fırat, Adnan Oktar'ın uluslararası ilişkiler konularıyla ilgileniyor.
ASLI SÜME 25 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın yakın arkadaş çevresinde bulunmaktadır.
KARTAL İŞ 30 yıldan bu yana Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır. Çoğunlukla A9 TV’deki programlarda boy gösterdi.
EBRU ALTAN Uzun yıllardır Adnan Oktar’ın yakın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır. A9 TV’deki programlarda boy gösterdi.
TUFAN GÜRLEK Adnan Oktar'ın 38 yıllık arkadaşıdır.
31 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş çevresinde bulunmakta, A9 TV kurulduğu günden bu yana yaklaşık sekiz yıldır her gün canlı olarak yayınlanan “Adnan Oktar ile Sohbetler” isimli sohbet programında da zaman zaman katılımcı ve konuşmacı olarak yer almaktadır.
SERDAR DAYANIK 32 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır. Grubun Televizyon ayağının önemli bir ismi olan Dayanık, A9 TV’de İzleyici Temsilciliği görevini yerine getirmektedir.
AYÇA PARS 30 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu ile birlikte olup, Oktar'ın faaliyetlerine katılmakta, destek olmaktadır.
ALİ SADUN ENGİN 25 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubunda yer almaktadır.
RASİN KOTİL 26 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır. Kotil ticarette ön plana çıkıyor.
EBRU BİÇER 30 senedir Adnan Oktar’ın arkadaş çevresinde. A9 TV'de yer alan programlara katılmaktadır.
ALKAS ÇAKMAK 30 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır. A9 TV’de program koordinatörü olan Çakmak aynı zamanda iş adamıdır.
FİLİZ ARIK 30 yıldır Oktar’la birlikte olan Arık, Oktar'ın fikirlerine ve ideolojilerine destek veren takımın içerisinde yer alıyor. Arık Oktar'ın yakın isimlerinden birisiydi.
HASAN BASRİ GÜNER 31 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubunda yer almaktadır.
ECE KOÇ Yaklaşık 30 seneden bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş çevresinde bulunmaktadır. A9 TV’de
İBRAHİM SERAL KÖPRÜLÜ 29 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır A9 TV'de farklı programlarda boy gösterdi.
ESMA SÖNMEZ 32 yıldan bu yana Adnan Oktar’la birlikte yakın arkadaş çevresinde bulunuyor.
BURHAN EFEOĞLU Üniversite yıllarında Oktar ile tanışan Efeoğlu, Oktar'ın 31 yıllık arkadaşıdır. Efeoğlu aynı zamanda iş adamıdır.
AYŞE KOÇ 25 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş çevresinden olup, grubun reklam ve prodüksiyon çalışmalarına danışmanlık yapmaktadır.
ALİ TULUM 25 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içinde yer almaktadır. Başta Çin olmak üzere Uzak Doğu bölgesinden Amerika, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler’e yönelik uluslararası ihracat yapmaktadır.
ZEYNEP YALÇIN 31 yıldan bu yana Adnan Oktar’la tanışmaktadır.
COŞKUN VARLIBAŞ 17 yıldır Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır
SELDA GÖKTAN 31 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş çevresinde yer almaktadır. A9 TV kurulduğu günden bu yana, yaklaşık sekiz yıldır her gün Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan programlarda boy gösterdi.
AYDIN KASAP 19 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır
NURŞAH AKSOY 25 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içinde yer almaktadır.
CÜNEYT ÖZYAŞAR 20 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş çevresinde bulunmakta.
MELTEM ARIKAN 28 yıldır Adnan Oktar’la birlikte arkadaşlık etmekteler.
COŞKUN PAMİR 32 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır. A9 TV’nin tanınması ve yayınlanmasıyla ilgili çalışma faaliyetlerini yürütmüştür.
PINAR AKKAŞ 25 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içinde yer almaktadır. Oktar Babuna’yla birlikte A9 TV’de yayınlanan “Yaşam ve Sağlık” programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi.
MUKBİL YALÇIN 31 yıldan bu yana Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır.
MİNE KALCA 30 yıldır Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır.
ONUR YILDIZ 15 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır.
AYÇA GÖKÇAYLAR Adnan Oktar ile birlikte 25 yıldan beri tanışıklığı olan Gökçaylar grubun televizyon programlarında boy göstermektedir.
NEŞE UZER 30 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içinde yer almaktadır.
ALİ EMRE BUKAĞILI 31 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içinde yer almaktadır.
DİDEM RAHVANCI 25 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın yakın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır.
HULUSİ GÖKMENLİ 30 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır.
BURCU ÇEKMECE 28 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş çevresi içerisinde bulunmaktadır. A9 TV için yazarlık ve editörlük çalışmaları yapmaktadır.
NURİ ÖZBUDAK 29 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır.
CANAN KÜTAHNECİOĞLU 31 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır
KEREM EMRE YOLA 21 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır.
NİHAT BALAMAN 22 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır.
SİNEM ŞENER Yaklaşık 30 yıldır Adnan Oktar’la tanışmaktadır.
CİHAT GÜNDOĞDU 28 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır.
FEZA ALTUNİÇ Yaklaşık 29 senedir Adnan Oktar’ın arkadaş çevresi içinde bulunmaktadır.
BEDRİ YILMAZ 29 yıldan bu yana Adnan Oktar’la birlikte ilmi ve imani faaliyette bulunmaktadır.
TÜLİN IŞILDAR 31 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş çevresinde bulunmaktadır.
ALTUĞ BERKER 33 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş çevresinde bulunmakta, A9 TV’de boy göstermerkedir.
NAZAN ŞİPİT 30 yıldan bu yana Adnan Oktar'ın arkadaş çevresi içinde bulunmakta.
HALİL MÜFTÜOĞLU 33 seneden bu yana Adnan Oktar’ın arkadaşıdır.
DENİZ TANIK 30 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içinde bulunmaktadır.
FATİH KOCAMAN 33 yıldan bu yana Adnan Oktar'ın arkadaş grubu içerisinde yer almakta, A9 TV’de de boy gösterdi.
ASLI HANTAL 30 yıldır Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almakta, A9 TV kanalında “Adnan Oktar’la Sohbetler” ve “Canlı Sohbetler” programlarında sunuculuk yaptı
ALİ KASAP 19 yıldan bu yana Adnan Oktar’la tanışmakta.
SİNEM TEZYAPAR 20 yıldan fazla bir süredir Adnan Oktar’ın yanında bulunmaktadır.
DİDEM ÜRER 30 yıldır Adnan Oktar'ın en yakınında kendisiyle birlikte olup A9 TV'nin popüler isimlerinden biridir.
KORKUT YASA 34 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır
HÜMA BABUNA 26 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın yakın çevresiyle birliktedir. A9 TV’de çeşitli programlar gerçekleştirmiş olup programlara konuk olarak da katılmıştır.
LEVENT SEZGİN 24 yıldan bu yana Adnan Oktar’la birliktedir.
ARZU ŞEREF Adnan Oktar’la birlikte 30 yıldan bu yana arkadaşlarıkları sürmektedir.
ÖMER GÜÇYİĞİT 32 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş çevresinde bulunmaktadır.
BANU ŞENER 25 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubuyla birliktedir.
YUSUF ERKAN ÖZOĞUZ 31 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş çevresinde bulunmaktadır.
CEYDA ERTÜZÜN 20 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş çevresindendir.
ALPAR SAYIN 32 yıldır Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır.
YELİZ AKSOY 25 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş çevresinde yer almaktadır.
UĞUR ÖRMEN 32 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır. A9 TV’de çeşitli prograpmlar yaptmıştır.
MÜGE ÖĞÜTÇÜ 30 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş çevresi içerisinde çalışmalarına devam etmektedir
ÖZLEM ŞENER 30 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içinde yer almaktadır
VUSLAT TERKOĞLU 30 yıldır Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içinde yer almaktadır.
MERAL KALCA 28 yıldır Adnan Oktar’ın arkadaş çevresiyle birliktedir. A9 TV’nin kuruluşundan bu yana gönüllü olarak birçok yayında program yapımcısı olarak görev almıştır
ELİF KIRAL 30 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş çevresindedir.