  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
Adıyaman’da depremzedelere kebap dağıtıldı

2023-03-13 22:36:13
Adıyaman’da depremzedelere kebap dağıtıldı

Adıyaman’da kurulan mangallarda yapılan kebaplar binlerce depremzedeye ikram edildi.

#1
Foto - Adıyaman’da depremzedelere kebap dağıtıldı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman’da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

#2
Foto - Adıyaman’da depremzedelere kebap dağıtıldı

Ağır yıkımın gerçekleştiği Adıyaman’a gelen ve burada gönüllü olarak çalışmalarda bulunan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyesi ustalar, Merkez Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Birsen Esensoy İlkokulu bahçesinde kurdukları mangallarda kebap hazırladı. Hazırlanan kebaplar depremzedelere ikram edildi. Depremzedeler TÜRES üyesi gönüllü ustalara teşekkür ettiler.

#3
Foto - Adıyaman’da depremzedelere kebap dağıtıldı

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “İlk günden itibaren milyonlarca vatandaşımıza hizmet vermeye başladık. Tabii bu TÜRES ve vatandaşlarımızın desteğiyle yapıldı. Şimdi ihtiyaca göre bazı bölgelerden yavaş yavaş çekildik ama ihtiyaç olan yerlerde de sıcak yemek hizmetimiz devam ediyor. İnsanlara her gün kuru fasulye, nohut, patates gibi yemekler yerine bir farklılık olsun diye kebap yaptık. Burada Şanlıurfa ve Birecik usulü kebap yapıyoruz” diye konuştu.

Prof. Ahmet Ercan, tek tek saydı! Tüm ilçeleriyle güvenlidir açıklaması... Orayı işaret etti!
Aktüel

Prof. Ahmet Ercan, tek tek saydı! Tüm ilçeleriyle güvenlidir açıklaması... Orayı işaret etti!

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem beklemediği il ve ilçeleri tek tek açıkladı. Bingöl'ün Türkiye'nin en sarsılan..
HÜDA PAR tepkisi!
Siyaset

HÜDA PAR tepkisi! "Bu numaraları yutuyorsanız helal olsun"

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, kemalist medyanın HÜDA PAR hakkındaki yalan dolu haberlerine tepki gö..
Türkiye-Suriye arasında önemli adım! Az önce tüm dünyaya duyuruldu
Gündem

Türkiye-Suriye arasında önemli adım! Az önce tüm dünyaya duyuruldu

Ankara-Şam arasındaki normalleşme süreci konulu Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki toplantının..
Cumhur İttifakı'na katılması beklenen Yeniden Refah Partisi'nin son oy oranı gündeme oturdu

Cumhur İttifakı'na katılması beklenen Yeniden Refah Partisi'nin son oy oranı gündeme oturdu
Suudi Arabistan'a helal olsun... İsrailliler apışıp kaldı
Dünya

Suudi Arabistan'a helal olsun... İsrailliler apışıp kaldı

BM Dünya Turizm Örgütü konferansının düzenlendiği Suudi Arabistan, İsrailli heyete ülkeye giriş izni vermedi.
6'lı koalisyon fena karışacak! İYİ Partili vekiller harekete geçti
Siyaset

6'lı koalisyon fena karışacak! İYİ Partili vekiller harekete geçti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kumar ve noter masası" dediği 6'lı Masa'ya geri dönmesi İYİ Parti içinde büyük huzursuzluğa yol aç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23