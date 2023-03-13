Adıyaman’da depremzedelere kebap dağıtıldı

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “İlk günden itibaren milyonlarca vatandaşımıza hizmet vermeye başladık. Tabii bu TÜRES ve vatandaşlarımızın desteğiyle yapıldı. Şimdi ihtiyaca göre bazı bölgelerden yavaş yavaş çekildik ama ihtiyaç olan yerlerde de sıcak yemek hizmetimiz devam ediyor. İnsanlara her gün kuru fasulye, nohut, patates gibi yemekler yerine bir farklılık olsun diye kebap yaptık. Burada Şanlıurfa ve Birecik usulü kebap yapıyoruz” diye konuştu.