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Foto - Adıyaman'da badem hasadı başladı

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Foto - Adıyaman'da badem hasadı başladı

Geçen yıl fiyatlardan kaynaklı üreticiler kazanamadığından dolayı 2 bin dönüm badem bahçesi Kahta'da, Adıyaman genelinde ise 5 bin badem bahçesi sökülmüştü. Eğer bu sene iyi bir fiyat olmaz ve badem üreticilerini tekrar zarar ettirirlerse tabii ki yine sökümler devam edecektir. Sökülen bahçelerin yerine de herhangi bir şey yapılmayacaktır. Yani başka bir ürün tercihi de yok. Çünkü bütün ürünler kaybediyor" dedi. Devletin her zaman üreticilere destek vererek onların yanında olduğunu ifade eden Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ise “Şu an Türkiye'deki ekili dikili alanımızın yaklaşık yüzde 10'u bizim ilçemizdeki badem alanında.

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Foto - Adıyaman'da badem hasadı başladı

O yüzden biz de çok önem veriyoruz devlet olarak. Adıyaman'daki toplam badem ekili dikili alanın yarısı bizim ilçemizde. O yüzden bizim devlet olarak bu anlamda çiftçilerimize desteğimiz, üreticilerimize desteğimiz özellikle her zaman olacak. Bunu özellikle belirtmek istiyoruz. Bu vesileyle inşallah 2024 yılı çiftçilerimiz için badem hasatları bol bereketli geçer. Bütün çiftçilerimize iyi bir kazanç olur temennisiyle hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu.

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