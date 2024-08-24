Geçen yıl fiyatlardan kaynaklı üreticiler kazanamadığından dolayı 2 bin dönüm badem bahçesi Kahta'da, Adıyaman genelinde ise 5 bin badem bahçesi sökülmüştü. Eğer bu sene iyi bir fiyat olmaz ve badem üreticilerini tekrar zarar ettirirlerse tabii ki yine sökümler devam edecektir. Sökülen bahçelerin yerine de herhangi bir şey yapılmayacaktır. Yani başka bir ürün tercihi de yok. Çünkü bütün ürünler kaybediyor" dedi. Devletin her zaman üreticilere destek vererek onların yanında olduğunu ifade eden Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ise “Şu an Türkiye'deki ekili dikili alanımızın yaklaşık yüzde 10'u bizim ilçemizdeki badem alanında.