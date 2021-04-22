Adıyaman'da 7 insan iskeleti bulundu

Bulunan yapının Perre Antik Kenti'ndeki mezarlardan farklı olduğunu belirten Alkan, "Burada kayış tipi konglomera var. Kapı girişinde, yığma girişlerden oluşmuş bir şekil de yer alıyor. Burada mezar tipine baktığımızda milattan sonra 5. yüzyıl ile tarihlendirebileceğimiz bir mezar. Yani yaklaşık olarak 1500 yıl önceki bireylere ait bir mezar olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.