2023-08-06 12:00:08 Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi
Depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu illerden Adıyaman, afetin 6. ayında görüntülendi.
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Depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu illerden Adıyaman, afetin 6. ayında görüntülendi.
Etkisi 11 ile yayılan, binlerce binanın yıkıldığı, 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti.
AA ekipleri, 6 Şubat'ta en fazla yıkıma uğrayan Adıyaman'ı afetin 6. ayında havadan görüntüledi.
Kentte, yıkık ve acil yıkılacak binaların enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanırken, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
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