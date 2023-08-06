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Yaşam
16
Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi

2023-08-06 12:00:08
Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi

Depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu illerden Adıyaman, afetin 6. ayında görüntülendi.

#1
Foto - Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi

Etkisi 11 ile yayılan, binlerce binanın yıkıldığı, 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti.

#2
Foto - Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi

AA ekipleri, 6 Şubat'ta en fazla yıkıma uğrayan Adıyaman'ı afetin 6. ayında havadan görüntüledi.

#3
Foto - Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi

Kentte, yıkık ve acil yıkılacak binaların enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanırken, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

#4
Foto - Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi

#5
Foto - Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi

#6
Foto - Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi

#7
Foto - Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi

#8
Foto - Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi

#9
Foto - Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi

#10
Foto - Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi

#11
Foto - Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi

#12
Foto - Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi

#13
Foto - Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi

#14
Foto - Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi

#15
Foto - Adıyaman 6 ay sonra havadan görüntülendi

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