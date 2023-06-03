Adına kayıtlı evi, arsası olanlar aman dikkat! Çok önemli haberi duyurdular

Son zamanlarda, dolandırıcılar tapu müdürlüklerinde işlem yapacak kişileri hedef alarak vatandaşları tuzağa düşürme girişimlerinde bulunuyor. Bu dolandırıcılar, ilanlar aracılığıyla ucuz ev veya arsa fırsatları sunarak vatandaşların dikkatini çekmeyi başarıyorlar. İşte dikkat edilmesi gerekenler... Son yıllarda Türkiye'de konut ve arsa fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi, birçok vatandaşın ev veya arsa sahibi olma hayalini harekete geçiriyor. Ancak bu yükseliş, maalesef dolandırıcıların da dikkatini çekiyor ve vatandaşları hedef alabilecekleri yeni fırsatlar sunuyor. Son zamanlarda, tapu sahibi olmak isteyenleri tuzağa düşürmek için yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkmış durumda. Dolandırıcılar, tapuda buluşan tarafların işlem için sıra beklediği esnada alıcıdan ödeme yapılacağı bahanesiyle paranın hesaba aktarılmasını istiyorlar. Vatandaşlar, tapuda sıra beklemekten kaynaklı bir aceleyle bu talebi şüphelenmeden yerine getiriyor ve parayı karşı tarafa gönderiyor. Ancak dolandırıcılar, burada paranın hesaba aktarılmadığını iddia ederek oyalama taktiği kullanıyorlar.