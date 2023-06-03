  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bursa'da korkutan yangın

23 Kasım 2023 Saat 18.05'le ilgili dehşete düşüren iddia! Teknoloji devi tarafından üretilen robot duyurdu

Alım satım yapacaklar dikkat! Noterlerle ilgili flaş gelişme

O işi yapanlar yılda 1,8 milyon TL alıyor! 2023'te en çok kazandıran meslekler belli oldu

Ehliyeti olan 35 yaş üzeri vatandaşlara duyuruldu! O tarihe kadar 83 TL ödemek zorundasınız

Bölgede hareketli saatler! Gemiler çarpıştı: Yunanistan'ın teklifini reddedip Türkiye'ye geçtiler

Ekrem'in İstanbul dergisinde sapkın ifadeler

Körfez’den Türkiye’ye dolar akacak! Apar topar harekete geçtiler! Rakam dudak uçuklattı

Sadece 600 tane var! Bu bitkiyi koparmanın cezası 244 bin 315 lira

Adına kayıtlı evi, arsası olanlar aman dikkat! Çok önemli haberi duyurdular
Gündem
5
Adına kayıtlı evi, arsası olanlar aman dikkat! Çok önemli haberi duyurdular

2023-06-03 17:00:54
Adına kayıtlı evi, arsası olanlar aman dikkat! Çok önemli haberi duyurdular

Son zamanlarda, dolandırıcılar tapu müdürlüklerinde işlem yapacak kişileri hedef alarak vatandaşları tuzağa düşürme girişimlerinde bulunuyor. Bu dolandırıcılar, ilanlar aracılığıyla ucuz ev veya arsa fırsatları sunarak vatandaşların dikkatini çekmeyi başarıyorlar. İşte dikkat edilmesi gerekenler... Son yıllarda Türkiye'de konut ve arsa fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi, birçok vatandaşın ev veya arsa sahibi olma hayalini harekete geçiriyor. Ancak bu yükseliş, maalesef dolandırıcıların da dikkatini çekiyor ve vatandaşları hedef alabilecekleri yeni fırsatlar sunuyor. Son zamanlarda, tapu sahibi olmak isteyenleri tuzağa düşürmek için yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkmış durumda. Dolandırıcılar, tapuda buluşan tarafların işlem için sıra beklediği esnada alıcıdan ödeme yapılacağı bahanesiyle paranın hesaba aktarılmasını istiyorlar. Vatandaşlar, tapuda sıra beklemekten kaynaklı bir aceleyle bu talebi şüphelenmeden yerine getiriyor ve parayı karşı tarafa gönderiyor. Ancak dolandırıcılar, burada paranın hesaba aktarılmadığını iddia ederek oyalama taktiği kullanıyorlar.

#1
Foto - Adına kayıtlı evi, arsası olanlar aman dikkat! Çok önemli haberi duyurdular

Bu süreçte, tapu işlemi için mesai saati sona eriyor ve tapunun devri için bir sonraki güne randevu alınıyor. Ancak tapusunu devredecek kişi, randevu gününde tapuya gelmiyor ve dolandırıcılar ortadan kayboluyor. Mağdur vatandaşlar ise hem maddi kayıplarla karşı karşıya kalıyor hem de büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bu dolandırıcılık yöntemi, vatandaşların güvenini istismar ederek büyük bir mağduriyete sebep oluyor. Dolandırıcılar, konut veya arsa gibi değerli varlıkların cazip fiyatlarından yararlanarak insanların hayallerini sömürüyorlar. Vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları ve işlemlerini güvenilir kaynaklar aracılığıyla gerçekleştirmeleri büyük önem taşıyor.

#2
Foto - Adına kayıtlı evi, arsası olanlar aman dikkat! Çok önemli haberi duyurdular

Tapu işlemleri gibi önemli ve hassas süreçlerde, vatandaşların yetkilendirilmiş kişilerle iletişim kurması, herhangi bir şüpheli durumla karşılaştıklarında durumu yetkililere bildirmesi önemlidir. Ayrıca, ödeme işlemlerinde güvenli yöntemleri tercih etmek ve herhangi bir ödeme yapmadan önce gerekli araştırmaları yapmak da büyük bir önlem sağlayabilir. Dolandırıcıların tuzağına düşmemek ve mağdur olmamak için vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması büyük bir önem taşımaktadır. İşte, dolandırıcılık olaylarından korunma yolları: Hesap Bilgilerinin Doğruluğunu Kontrol Edin: Tapuda ödeme yapılacağı zaman, ödeme yapılacak hesabın bilgilerini dikkatlice kontrol edin. Tapu sahibinin adı soyadı ile banka hesabının sahibi aynı olmalıdır. Eğer isimler uyuşmuyorsa, işlem yapmadan önce mutlaka durumu yetkililere bildirin. Ödeme Yapmadan Önce Tapu Devrinin Tamamlandığından Emin Olun: Dolandırıcılar genellikle tapuda ödeme yapılması talebinde bulunurken, tapu devrinin tamamlanmasını beklemeksizin ödeme isteyebilirler. Bu durumda dikkatli olun ve tapu devri gerçekleşmeden önce hiçbir şekilde ödeme yapmayın.

#3
Foto - Adına kayıtlı evi, arsası olanlar aman dikkat! Çok önemli haberi duyurdular

Güvenli Ödeme Sistemlerini Kullanın: Tapu işlemlerinde güvenli ödeme sistemlerini tercih edin. Karşılıklı güvenliği sağlamak için Tapu Takas sistemi gibi yöntemleri kullanın. Bu sistemde, ödeme ve tapu devri eş zamanlı olarak gerçekleştirilir, böylece her iki tarafın güvencesi sağlanır. Konut Bilgilerini Doğrulayın: Satın almak istediğiniz konutun tapu kaydını ve adres bilgilerini kontrol edin. Dolandırıcılar, gerçek olmayan veya farklı bir konutun tapusunu sunarak vatandaşları kandırmaya çalışabilir. Konutun gerçekliğini teyit etmek için tapu kaydını ve adresin doğruluğunu mutlaka kontrol edin.

#4
Foto - Adına kayıtlı evi, arsası olanlar aman dikkat! Çok önemli haberi duyurdular

Güvenilir Kaynaklarla Çalışın: Tapu işlemlerinde güvenilir kaynaklarla çalışmaya özen gösterin. Yetkilendirilmiş aracıları tercih edin ve herhangi bir şüpheli durumla karşılaştığınızda durumu yetkililere bildirin. Unutmayın, dolandırıcılık olaylarından korunmak için dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak büyük önem taşır. Herhangi bir şüpheli durumda yetkililere başvurmak ve güvendiğiniz kaynaklarla çalışmak en güvenli yol olacaktır.

Akaryakıt fiyatlarına bomba indirim geliyor! Bu haber bayram ettirecek
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına bomba indirim geliyor! Bu haber bayram ettirecek

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma ile akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile değişkenlik gösteriyor. Güncel akaryakıt fiy..
Tanju Özcan: Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz
Siyaset

Tanju Özcan: Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda heykelini dikeceğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Biz bir söz verdiys..
Habertürk’te flaş gelişme! Nagehan Alçı ve Kübra Par'a büyük şok
Medya

Habertürk’te flaş gelişme! Nagehan Alçı ve Kübra Par'a büyük şok

Ciner Medya Grubu’nun satılacağı iddialarının ardından Habertürk’te köşe yazıları dört gündür yayımlanmıyor. Sitede bulunan en son köşe yazı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM'de yapılan saygısızlığa Erbakan Hoca'nın sözleri ile cevap!
Sosyal Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM'de yapılan saygısızlığa Erbakan Hoca'nın sözleri ile cevap!

TBMM'nin yeni dönem açılışı için Meclis'e giriş yapan 13. Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan ayakta karşılanırken, Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ P..
O isim de doğruladı! Nagehan Alçı ve Kübra Par’la ilgili şok karar
Medya

O isim de doğruladı! Nagehan Alçı ve Kübra Par’la ilgili şok karar

Gazeteci Ertuğrul Özkök, 5 gündür köşe yazısı yayınlamayan HaberTürk'ün bütün köşe yazarlarını işten çıkardığını yazdı. ..
Ahmet Hakan,
Medya

Ahmet Hakan, "AK Partili belediyelerin etkinliklerinden az para kazanmadı" deyip yerden yere vurdu! Erdoğan'a sallayan o ünlü oyuncuya böyle ayar verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala "Değiştirelim be, bıktık be!" paylaşımı yapan, seçim sonrası i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23