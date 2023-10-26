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Yaşam
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Adeta savaş alanına döndü! 47 evin küle döndüğü köyün son hali

2023-10-26 12:07:53
Adeta savaş alanına döndü! 47 evin küle döndüğü köyün son hali

Kastamonu’da 47 evin yandığı köy, havadan görüntülendi.

#1
Foto - Adeta savaş alanına döndü! 47 evin küle döndüğü köyün son hali

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 47 evin küle döndüğü yangın savaş alanlarını aratmazken, yaşanan felaket ise dron ile havadan görüntülendi. Yangın faciası gün ağarınca ortaya çıktı.

#2
Foto - Adeta savaş alanına döndü! 47 evin küle döndüğü köyün son hali

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde bilinmeyen bir sebeple dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Tosya ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan köydeki yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü.

#3
Foto - Adeta savaş alanına döndü! 47 evin küle döndüğü köyün son hali

Çevre illerden de gelen çok sayıda itfaiye ve arazözün müdahale ettiği yangın, Taşköprü ilçesinde konuşlandırılan yangın söndürme helikopterinin faaliyette olmaması sebebiyle giderek büyüdü.

#4
Foto - Adeta savaş alanına döndü! 47 evin küle döndüğü köyün son hali

Yangının büyümesi üzerine Ankara’dan iki tane yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edilerek söndürme çalışmalarına katıldı.

#5
Foto - Adeta savaş alanına döndü! 47 evin küle döndüğü köyün son hali

Yaklaşık 6 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabilirken, soğutma çalışmaları halen bazı bölgelerde devam ediyor.

#6
Foto - Adeta savaş alanına döndü! 47 evin küle döndüğü köyün son hali

İtfaiye ve arazözlerinde bölgede beklediği yangın faciası gün ağarınca ortaya çıktı.

#7
Foto - Adeta savaş alanına döndü! 47 evin küle döndüğü köyün son hali

230 hanesi bulunan Yağcılar köyünde 47 hanenin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken, 15 civarında da büyükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

#8
Foto - Adeta savaş alanına döndü! 47 evin küle döndüğü köyün son hali

47 evin yandığı köy, adeta savaş alanını aratmazken yanan evlerin enkazı ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde bir mahallenin neredeyse tamamen yandığı görülüyor.

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