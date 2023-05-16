Adeta çöle dönmüştü! İşte, o barajın son hali

Eren Arslan, su seviyesinin piknik alanlarına kadar geldiğini belirterek, "Kuraklıktan dolayı su seviyesi bayağı azdı, buralarda hiç su yoktu. Bu sene yağışlardan dolayı bayağı doldu ve suyun buralara kadar geldiğini ilk kez görüyorum. Su seviyesi piknik alanına kadar gelmiş durumda. Piknik sezonu da açıldı ve baraj da piknik için önemli bir yer. Barajın su seviyesinin yükselip buralara kadar gelmesi bizler için önemli. Suşehri tarım ilçesi ve çiftçilerimiz için de önemli" dedi.