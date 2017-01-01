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Adapazarı'nın simgesi Çark Caddesi'nden eşsiz görüntüler

Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...

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