SON DAKİKA
Adana'nın süslü evi şehrin ilgi odağı oldu
IHA Giriş Tarihi:

Adana'nın süslü evi şehrin ilgi odağı oldu

Adana'da yaşayan Çadırcı ailesi, atıklardan yaptıkları dekoratif ürünleri evlerinin dış cephesinde sergileyerek geri dönüşüme dikkati çekiyor.

#1
Foto - Adana'nın süslü evi şehrin ilgi odağı oldu

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Berk Çadırcı, geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinin dış cephesini işlevsel hale getirmeye karar verdi.

#2
Foto - Adana'nın süslü evi şehrin ilgi odağı oldu

İlk etapta ailesinin desteğiyle evlerinin dış cephesini beyaz ve pembeye boyatan Çadırcı, daha sonra çevrelerindeki atık malzemeleri topladı.

#3
Foto - Adana'nın süslü evi şehrin ilgi odağı oldu

Çadırcı, annesinin de kendisine destek vermesiyle atıkları dekoratif ürünlere dönüştürerek bunları evlerinin dış cephesine astı.

#4
Foto - Adana'nın süslü evi şehrin ilgi odağı oldu

Mahalle sakinlerinin "süslü ev" olarak adlandırdığı geri dönüşüm malzemelerinden eşyalarla donatılmış evi görenler, fotoğraf çektirmeden ayrılmıyor.

#5
Foto - Adana'nın süslü evi şehrin ilgi odağı oldu

Berk Çadırcı, AA muhabirine, evlerinin mahalleden geçen herkesin ilgisini çektiğini söyledi. Atıkları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Çadırcı, "Eşyalarımızı çöpe atmamalıyız çünkü bunlar doğaya çok büyük zarar veriyor.

#6
Foto - Adana'nın süslü evi şehrin ilgi odağı oldu

Kozalaklardan çerçeveler yaptık. Fincanları, testileri ve çanakları değerlendirdik. Bu eserlerle evimizi süsledik. Evimizin dışını ve içini mükemmel hale getirdik." diye konuştu.

#7
Foto - Adana'nın süslü evi şehrin ilgi odağı oldu

Çadırcı, hem geri dönüşümün önemine dikkati çektiklerini hem de evlerini güzel bir görünüme kavuşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:

#8
Foto - Adana'nın süslü evi şehrin ilgi odağı oldu

"Gelen geçen soruyor, bu aralar kapımız çok çalınıyor. Hatta önünde fotoğraf çektirenler var. Burası 'süslü ev' olarak biliniyor. Herkese atıklarını bu şekilde güzel biçimde değerlendirmesini öneriyorum. Evinizi böyle mükemmelleştirebilirsiniz."

#9
Foto - Adana'nın süslü evi şehrin ilgi odağı oldu

Mahalle sakinlerinden Süleyman Özmen de süslü evin mahalleye renk kattığını dile getirdi. Geri dönüşümün önemini anladıklarını kaydeden Özmen, "Her geçenin mutlaka ilgisini çekiyor.

#10
Foto - Adana'nın süslü evi şehrin ilgi odağı oldu

'Bu nasıl bir ev, kreş mi, bakım yurdu mu?' diye soruyorlar. Biz de normal bir ev olduğunu söylüyoruz. İnanamıyorlar, çok hoşlarına gidiyor. Hatta resimlerini çekiyorlar, bazıları izin istiyor, bazıları gizli gizli çekiyor.

#11
Foto - Adana'nın süslü evi şehrin ilgi odağı oldu

Güzel bir şey, bizim de hoşumuza gidiyor." ifadelerini kullandı.Vatandaşlardan Sabri Yener ise Adana'da daha önce böyle bir ev görmediğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
