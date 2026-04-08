Gündem
Adanalılar isyan etti: Cono'lar hayattan bezdirdi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Adanalılar isyan etti: Cono'lar hayattan bezdirdi!

Adana'nın Yüreğir Sinanpaşa Mahallesi'nde, yolcu gibi davranan kişiler dolmuşları durdurup sürücülere saldırdı, araçlara zarar verdi.

Foto - Adanalılar isyan etti: Cono'lar hayattan bezdirdi!

İddiaya göre, yolcu gibi el kaldıran şahıslar, araçları durdurup sürücülere fiziksel saldırıda bulundu. İlk olayda sürücü Mahmut Kıyıcı, yolcuların içinde olduğu sırada yanına yaklaşan kişiler tarafından yumruklandı; Kıyıcı, aracı hızla hareket ettirerek olay yerinden uzaklaştı.

Foto - Adanalılar isyan etti: Cono'lar hayattan bezdirdi!

İkinci olayda ise dolmuşu durduran başka bir kişi, elindeki sopayla aracın camını kırdıktan sonra kaçtı. Sürücü Ahmet Aslan, “Yolcu gibi biri el kaldırdı, tam binecekken beyzbol sopasıyla arabaya vurdu. Peşinden koştuk ama yetişemedik. Bu bölgede sık yaşanıyor, özellikle Cono’ların olduğu yerlerde gerilim yüksek.” dedi.

Foto - Adanalılar isyan etti: Cono'lar hayattan bezdirdi!

SÜRÜCÜLER POLİSE ŞİKAYETÇİ OLDU Olayların ardından sürücüler, Akıncılar Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu. Polis ekiplerinin saldırganları tespit etmek ve güvenliği sağlamak için inceleme başlattığı öğrenildi.

Foto - Adanalılar isyan etti: Cono'lar hayattan bezdirdi!

BÖLGE SAKİNLERİNDEN VE SÜRÜCÜLERDEN UYARI Sürücüler, bölgedeki bu tür saldırıların sık yaşandığını belirterek hem kendi can güvenlikleri hem de yolcuların güvenliği açısından önlem alınmasını istedi. Mahalle sakinleri de, dolmuş güzergahlarında güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

