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Gıda
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Adanalı tatlıcıdan ilginç tarif

2023-09-30 19:53:13
Adanalı tatlıcıdan ilginç tarif

Adanalı tatlıcı, geleneksel katmeri çeşitlendirmek için ‘waffle katmer’ yaptı.

#1
Foto - Adanalı tatlıcıdan ilginç tarif

Gaziantep’te yöresel tatlılardan olan ve baklava ile birlikte 500 yıllık bir geçmişi olduğu bilinen katmer, günümüzde de eşsiz lezzetiyle insanların damağında güzel tat bırakıyor.

#2
Foto - Adanalı tatlıcıdan ilginç tarif

Antep fıstığı ile kaymağın buluştuğu lezzet, Adanalıların da yoğun ilgisini görüyor.

#3
Foto - Adanalı tatlıcıdan ilginç tarif

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik ise geleneksel katmeri çeşitlendirmek için katmeri ‘waffle’ şeklinde yaptı ve üzerini çikolata ve meyveler ile süsleyip dondurma ile servis etmeye başladı.

#4
Foto - Adanalı tatlıcıdan ilginç tarif

Gelen müşterilerin tadına hayran kaldığı waffle katmer adeta yok satıyor.

#5
Foto - Adanalı tatlıcıdan ilginç tarif

Zeynep Geyik, waffle katmeri insanların çok sevdiğini söyledi. Geyik, “Ben waffle yemesini çok severim. Katmeri de kendimize göre uyarladık. Talepte gördü.

#6
Foto - Adanalı tatlıcıdan ilginç tarif

Yanında dondurma ile servis ediyoruz. Hem soğuk, hem sıcak hem de tatlı. Hepsi bir arada ve çok güzel oldu.

#7
Foto - Adanalı tatlıcıdan ilginç tarif

İnsanlar beğendi. Hem Adana usulü hem de Gaziantep usulü, dondurmada Kahramanmaraş’tan. Ortaya karışık güzel bir ürün çıktı” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Adanalı tatlıcıdan ilginç tarif

Geleneksel katmere farklılık yaptığını anlatan Geyik, “Katmer artık geleneksel olmaktan çıktı. İnsanlara güzel hitap ediyoruz. Değişiklik oldu, güzel oldu” dedi.

#9
Foto - Adanalı tatlıcıdan ilginç tarif

Waffle katmer yemeye gelen Osman Umut Yılmazoğlu isimli vatandaş ise çok beğendiğini söyledi.

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