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Adana'da vatandaş seli fırsata çevirdi

  • Adana ilimizde dünkü sağanak sonrası kentte bazı bölgeleri su basarken, yağış sonrası oluşan su birikintisinin içine girerek olta atan vatandaşın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

  • Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde dün kentteki sağanak sonrası su baskınları meydana geldi.

  • Mahallede bazı okul ve iş yerlerini su basarken, sokaklar da suyla doldu.

  • Bir kişinin su birikintisinin içine girerek oltayla balık tutmaya çalıştığı görüntüler ise sosyal medyada ilgi çekti.

  • Adana'da vatandaş seli fırsata çevirdi

  • Adana'da vatandaş seli fırsata çevirdi

  • Adana'da vatandaş seli fırsata çevirdi

  • Adana'da vatandaş seli fırsata çevirdi

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