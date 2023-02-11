Adana'da TOKİ konutlarında bomba görüntüler

“Görünen bir sorun yok. Kendimiz baktık bir çatlak görmedik. Adana’da deprem olunca insanlar buraya doğru geldiler. İleride Allah korusun başka deprem olursa bir şey olursa bilemeyiz. Bunun uzmanı değiliz ama şimdilik çok şükür bir hasar yok. Biz depreme evde annemle yakalandık. Ben kendimden vazgeçtim annem çok paniklemişti.