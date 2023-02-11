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Adana'da TOKİ konutlarında bomba görüntüler

2023-02-11 15:31:24
Adana'da TOKİ konutlarında bomba görüntüler

Adana'da, 12 apartmanın yıkıldığı Çukurova ilçesinde 2007 yılında yapılan TOKİ konutları, depremi hasarsız atlattı.

#1
Foto - Adana'da TOKİ konutlarında bomba görüntüler

Drone ile havadan görüntülenen TOKİ konutlarının sakinleri, evlerinde hasar olmadığını ancak depremin artçılarının sürmesi nedeni ile korktukları için tedbiren bir süre daha dışarıda kalmak istediklerini kaydettiler.

#2
Foto - Adana'da TOKİ konutlarında bomba görüntüler

3 değişik tipte, toplam 84 bloktan oluşan 908 konutun bulunduğu TOKİ konutlarında binalarda hiçbir hasar oluşmaması dikkat çekerken sakinlerine de güven verdi.

#3
Foto - Adana'da TOKİ konutlarında bomba görüntüler

TOKİ konutları sakinlerinden Onur Duman Karakuş (22), şunları söyledi:

#4
Foto - Adana'da TOKİ konutlarında bomba görüntüler

“Görünen bir sorun yok. Kendimiz baktık bir çatlak görmedik. Adana’da deprem olunca insanlar buraya doğru geldiler. İleride Allah korusun başka deprem olursa bir şey olursa bilemeyiz. Bunun uzmanı değiliz ama şimdilik çok şükür bir hasar yok. Biz depreme evde annemle yakalandık. Ben kendimden vazgeçtim annem çok paniklemişti.

#5
Foto - Adana'da TOKİ konutlarında bomba görüntüler

Onu sakinleştirip apartmandan indik. İkinci depremde de araçta yakalandık. Hepimize geçmiş olsun”

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