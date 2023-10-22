2023-10-22 14:30:16 Adana'da şok eden olay! Trafikte beklerken oldu! Ahlaksızlığın bu kadarına da pes doğrusu
Adana'da yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Trafikte cam silen şahıs sürücüleri taciz etti. Peş peşe gelen şikayetlerin ardından emniyet güçleri harekete geçti. Taciz anları ise telefon kameralarına yansıdı. İşte tüm detaylar... Adana'da meydana gelen taciz olayı sonrası polis ekipleri harekete geçti. Sosyal medyada viral olan görüntülerde, trafikte cam silen şahıs sürücülere saygısızca hareketlerde bulundu. Seyhan ilçesine bağlı Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda yaşanan olay telefon kamerasıyla kaydedildi.