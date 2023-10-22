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Adana'da şok eden olay! Trafikte beklerken oldu! Ahlaksızlığın bu kadarına da pes doğrusu

2023-10-22 14:30:16
Adana'da şok eden olay! Trafikte beklerken oldu! Ahlaksızlığın bu kadarına da pes doğrusu

Adana'da yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Trafikte cam silen şahıs sürücüleri taciz etti. Peş peşe gelen şikayetlerin ardından emniyet güçleri harekete geçti. Taciz anları ise telefon kameralarına yansıdı. İşte tüm detaylar... Adana'da meydana gelen taciz olayı sonrası polis ekipleri harekete geçti. Sosyal medyada viral olan görüntülerde, trafikte cam silen şahıs sürücülere saygısızca hareketlerde bulundu. Seyhan ilçesine bağlı Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda yaşanan olay telefon kamerasıyla kaydedildi.

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Foto - Adana'da şok eden olay! Trafikte beklerken oldu! Ahlaksızlığın bu kadarına da pes doğrusu

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, kavşakta cam silen şahıs trafikte bekleyen sürücüleri taciz etti. Cep telefonu ile kayıta alınan şahıs, kayıt alan kişinin otomobiline yaklaşarak elindeki suyu sıkıp çek pas ile arabanın camına darbeler indirdi. El hareketleriyle tacizde bulunan şahısın o anları kameraya kaydedildi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan ekipler, görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçti. Görüntüleri ihbar kabul etmesinin ardından 19 yaşındaki cam silen U.Y tespit edildi. Ekipler tarafından cam silerken Seyhan ilçesine bağlı olan Cevat Yurdakul Caddesi üzerinde yakayı ele verdi.

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Foto - Adana'da şok eden olay! Trafikte beklerken oldu! Ahlaksızlığın bu kadarına da pes doğrusu

Cam silerek geçimini sağlayan genç için, "Hayasızca hareketler yapma" suçu neticesinde gözaltına alınarak, şahsın kabahatler kanunundan 100'e yakın işlem gördüğü paylaşıldı. Emniyette ifade veren U.Y, kimseyi taciz etmediğini söyleyerek, hareketleri bilinçli bir şekilde yapmadığını ve dalgınlığına denk geldiğini paylaştı.

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