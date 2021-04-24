2021-04-24 17:18:42 Adana'da otomobil sulama kanalına düştü
Adana'nın Çukurova ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mavi Bulvar'da Hızır Ö'nün kullandığı 06 JA 991 plakalı otomobil, Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü.
Yaralanan otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak özel bir hastaneye kaldırıldı.
Otomobil, iki saatlik çalışma sonucunda, çekici kullanılarak kanaldan çıkarıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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