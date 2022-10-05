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Adana'da orman yangını

2022-10-05 15:20:42
Adana'da orman yangını

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

#1
Foto - Adana'da orman yangını

Aksaağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Adana'da orman yangını

İhbar üzerine yangın çıkan alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, 8 arazöz ve personel sevk edildi.

#3
Foto - Adana'da orman yangını

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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