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Olağanüstü gelişme: Stratejik uçak sınırda 16 saat boyunca havada kaldı, menşei gizli uçaklar da eşlik etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Olağanüstü gelişme: Stratejik uçak sınırda 16 saat boyunca havada kaldı, menşei gizli uçaklar da eşlik etti

Dünyanın en stratejik uçaklarından birisi olan kabul edilen Tu-160 bombardıman uçağı kritik bölgede 16 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

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Foto - Olağanüstü gelişme: Stratejik uçak sınırda 16 saat boyunca havada kaldı, menşei gizli uçaklar da eşlik etti

Rusya’ya ait stratejik Tu-160 bombardıman uçağı, Norveç sınırlarında tehlikeli bir test uçuşu gerçekleştirdi.

#2
Foto - Olağanüstü gelişme: Stratejik uçak sınırda 16 saat boyunca havada kaldı, menşei gizli uçaklar da eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus stratejik bombardıman uçağının Norveç sınırındaki Barents Denizi ve Norveç Denizi üzerindeki tarafsız bölgede havada yakıt ikmali de dahil 16 saatlik test uçuşu gerçekleştirdiği kaydedildi.

#3
Foto - Olağanüstü gelişme: Stratejik uçak sınırda 16 saat boyunca havada kaldı, menşei gizli uçaklar da eşlik etti

Test uçuşunun rutin bir uçuş olduğu kaydedilen açıklamada, bombardıman uçağına Rus MiG-31 savaş uçuklarının ve bazı noktalarda da yabancı uçakların eşlik ettiği aktarıldı.

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Foto - Olağanüstü gelişme: Stratejik uçak sınırda 16 saat boyunca havada kaldı, menşei gizli uçaklar da eşlik etti

Rus stratejik bombardıman uçağına eşlik eden yabancı uçakların hangi ülkeye ait olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

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