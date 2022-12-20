2022-12-20 22:36:11 Adana'da ilk kar yağdı!
Meteoroloji’nin sarı kod ile uyarıda bulunduğu Adana’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı.
Meteoroloji’nin sarı kod ile uyarıda bulunduğu Adana’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı.
1200 metre rakımlı Tufanbeyli ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Yetkililer sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Vatandaşlar kar sevinci yaşarken, beyaza bürünen ağaçlar ve sokakları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Öte yandan Adana’nın Saimbeyli, Feke, Aladağ ve Kozan Göller Yaylası'nda da yoğun kar yağışı sürüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23