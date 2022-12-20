  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
4
Adana'da ilk kar yağdı!

2022-12-20 22:36:11
Adana'da ilk kar yağdı!

Meteoroloji’nin sarı kod ile uyarıda bulunduğu Adana’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı.

#1
Foto - Adana'da ilk kar yağdı!

1200 metre rakımlı Tufanbeyli ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Yetkililer sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

#2
Foto - Adana'da ilk kar yağdı!

Vatandaşlar kar sevinci yaşarken, beyaza bürünen ağaçlar ve sokakları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

#3
Foto - Adana'da ilk kar yağdı!

Öte yandan Adana’nın Saimbeyli, Feke, Aladağ ve Kozan Göller Yaylası'nda da yoğun kar yağışı sürüyor.

Milyonlarca çalışan nefesini tutmuş bekliyordu! Toplantı sona erdi asgari ücret kaç TL olacak?
Ekonomi

Milyonlarca çalışan nefesini tutmuş bekliyordu! Toplantı sona erdi asgari ücret kaç TL olacak?

Yıl sonu yaklaşırken, milyonlarca çalışan nefesini tutmuş bekliyordu. ‘Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?’ sorusu en ç..
Sürpriz ortaklık teklifi: Türkiye'den almak istiyoruz
Ekonomi

Sürpriz ortaklık teklifi: Türkiye'den almak istiyoruz

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Bilimsel Çalışmalar ve Teknoloji Geliştirme Bakanı Jose Mpanda Kabangu, Türkiye ile tarımsal faaliyetleri geliş..
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: A-400M'ler Türkiye'ye dönüyor
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: A-400M'ler Türkiye'ye dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı, "İnsani yardım ve tahliye için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında kalan..
Cübbeli Ahmet Hoca ilk LGBT'linin kim olduğunu açıkladı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca ilk LGBT'linin kim olduğunu açıkladı!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, eşcinsel sapkınlıkla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İblis, yeter ki bu m..
Sigaraya çok büyük zam geliyor! Oran belli oldu
Ekonomi

Sigaraya çok büyük zam geliyor! Oran belli oldu

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sigara fiyatlarına yılbaşından itibaren yüzde 25-30 civarında bir zam geleceğini söyledi.
Ekrem İmamoğlu CHP Grup toplantısında böyle anons edildi!
Siyaset

Ekrem İmamoğlu CHP Grup toplantısında böyle anons edildi!

CHP Grup toplantısına katılan Meral Akşener'in ittifak ortağı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından anons ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23