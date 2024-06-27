  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Osmanlı’dan kalan miras! Tam 5 asırdır güzelliğiyle ayakta duruyor

Çok büyük panik yaşıyorlar artık! Yeni Erden Timur Süper Ligi sallamaya başladı! Hüseyin Yücel düğmeye bastı…

Resmen duyurdu! Türkiye bu gruptan: Müthiş açıklamalar geldi Terim'den...

Sürpriz ürünlerde fırsat! Şok'ta yeni indirim rüzgarı

Milyonlarca euroyu vereceğiz! Tüm futbolseverler bu işe şaştı kaldı! Umarız elde patlamaz...

Çok büyük panik yaşıyorlar! Bayraktar TB2 ve MMU Kaan'ı durdurmak için İsrail'in kapısını çaldılar

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılıyoruz ama! Malatya'da üreticiler işçi bulamıyor

BAE'liler Türk teknoloji devini bir anda satın aldı! Milyonlarca doları basıp geliyorlar

Adana’da fıkra gibi olay! Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamadı bakın ne yaptı

O bankadan Türkiye'ye çileden çıkartan çağrı: Dolar kurunu artırın
Türkiye
5
Adana’da fıkra gibi olay! Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamadı bakın ne yaptı

2024-06-27 09:35:11
Adana’da fıkra gibi olay! Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamadı bakın ne yaptı

Adana'da bir süredir dünyanın düz olduğunu iddia eden bir genç, iş yerinin bulunduğu sokağa "Düz Dünya" ismini vermek için diğer esnafla birlikte belediyeye başvurdu.

1
#1
Foto - Adana’da fıkra gibi olay! Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamadı bakın ne yaptı

Dünyanın geoit şeklinde değil de düz olduğunu savunan ve 2018 yılında kurduğu Düz Dünya Derneği altında çalışmalarını sürdüren Doğukan Özkan, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'ndeki 27039 sokağa 'Düz Dünya Sokağı' isminin verilmesi için belediyeye başvurdu. 2022 yılında derneğin kapanmasıyla birlikte iddiasını kendi çevresi ile birlikte sürdürmeye devam eden Özkan, Düz Dünya Sokağı isminin verilmesi beklenen sokakta giydiği düz dünya tişörtleri ve düz dünya plakası ile poz verdi. Sokakta bulunan yaklaşık 25 esnafın da katılımıyla sokağın isminin 'Düz Dünya' olarak değiştirilmesine yönelik dilekçesini belediyeye teslim eden Özkan, şimdi ise belediyenin onayını bekliyor. Yıllardır dünyanın düz olduğunu savunan Özkan, geçmişte de ismini "Düz Dünya" olarak değiştirmek üzere mahkemeye başvurmasıyla gündeme gelmişti.

#2
Foto - Adana’da fıkra gibi olay! Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamadı bakın ne yaptı

Sokak esnafı imza verdi 26 yıldır sokakta esnaflık yaptığını belirten Düz Dünya Derneği Eski Başkanı Doğukan Özkan, "Düz dünyaya inanıyoruz. Biz düz dünyacılar olarak hem sokağımız için bir değişiklik ve güzellik olması, hem de esnaf için bir değişiklik olmasına yönelik sokağımıza 'Düz Dünya' ismini vermeyi düşündük" dedi.

#3
Foto - Adana’da fıkra gibi olay! Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamadı bakın ne yaptı

Sokağa yeni isminin verilmesine yönelik yaklaşık 25 esnaftan imza topladığını belirten Özkan, "Esnaf zaten bana inanıyordu. Benim sözüme güvenirler. Küçük bir açıklama yaparak birçok esnaftan aynı anda gerekli imzayı topladık. Onlara, 'sokağın adını Düz Dünya olarak değiştireceğiz' dedim. Onlar da çok sevindi, çok hoşlarına gitti. 'Çok iyi olur' dediler. Bu sokak normalde hem biliniyor hem de bilinmiyor. Biz de buradan yola çıkarak sokağın adını resmi olarak değiştirerek hem düz dünyacılar için güzel bir etkinlik olsun, hem de esnaflarımızın ve mahallenin işlerini güzelleştirerek, turizm adına geliştirmek için böyle bir düşüncede bulunduk" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Adana’da fıkra gibi olay! Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamadı bakın ne yaptı

"Dünyada ilk olacak" Sokağa 'Düz Dünya' ismi verilirse bu durumun dünyada ilk olarak tarihe geçeceğini de savunan Özkan, "Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir ilk olacak. Buranın adı eğer 'Düz Dünya' olarak değişirse ilginin daha çok artacağını, bu sokağı bilmeyen insanların bile buraya geleceğini benden önce bölge esnafı da dile getiriyor" diye konuştu. Mahalle esnafından berber Güray Koruloğlu ise, "Doğukan abi zaten sansasyonel bir adam. Düz dünyayı da bayağı bir seviyor. Savundu, üzerine düştü. Biz de destekledik. Zaten Doğukan abiyi de seviyoruz. Sokağın adının değişmesinde de bir sakınca görmedik. Bence iyi oldu. Değişmesini de destekliyoruz. Tarihi bir sokak burası. İnsanların geçmesini ve daha fazla insanın buraya uğramasını istiyoruz. Gerek düz dünyayı savunanlar, gerekse 'ne varmış acaba' diyerek gelmek isteyenler olacaktık mutlaka" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye geliyor: İlk elektrikli otomobil geliyor! Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
Otomotiv

Türkiye'ye geliyor: İlk elektrikli otomobil geliyor! Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Türkiye'de otomobil piyasasını sarsan Çinli üretici Lynk&Co'nun yeni aracı herkese heyecanlandırdı. İlk elektrikli otomobili Türkiye'de satı..
Seçimden önce Gazzelilere sahip çıkıyordu! Hamas'a 'terörist' diyen Halk TV'ye çıkıp gezicileri sahiplendi
Gündem

Seçimden önce Gazzelilere sahip çıkıyordu! Hamas'a 'terörist' diyen Halk TV'ye çıkıp gezicileri sahiplendi

Seçimden önce Gazzelilere sahip çıkan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan şimdi Hamas'a 'terörist' diyen CHP'nin yayın organı ..
Almanya ve Hollanda'dan vatandaşlarına uyarı yaptı: O ülkeyi terk edin
Dünya

Almanya ve Hollanda'dan vatandaşlarına uyarı yaptı: O ülkeyi terk edin

Almanya ve Hollanda, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim nedeniyle, Lübndan'da yaşayan vatandaşlarına, güvenlik zaafiyeti nedeniyle Lübn..
Milli Marş ile dalga geçen Milli takım olur mu? Filenin zavallılarına dur diyecek bir makam yok mu?
Gündem

Milli Marş ile dalga geçen Milli takım olur mu? Filenin zavallılarına dur diyecek bir makam yok mu?

Kadın Milli Voleybol takımı oyuncularının yarı çıplak bir halde Milli Marşımız ve şehitlerimize yapılan saygı duruşu ile alay etmesi görüntü..
Norveç, binlerce ton tahıl stoklayacak! Savaş hazırlığı!
Dünya

Norveç, binlerce ton tahıl stoklayacak! Savaş hazırlığı!

Norveç hükümeti, "beklenmedik durumlara hazır olunması" amacıyla 30 bin ton tahıl stoklamanın önünü açan anlaşmayı imzaladı. 3. Dünya Savaşı..
Gürcistan maçında Ronaldo çılgına döndü
Spor

Gürcistan maçında Ronaldo çılgına döndü

Portekizli süper star Cristiano Ronaldo, Gürcistan'la oynadıkları maçın bir pozisyonunda penaltı bekledi fakat devam kararı verilince öfkele..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23