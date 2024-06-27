Adana’da fıkra gibi olay! Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamadı bakın ne yaptı

"Dünyada ilk olacak" Sokağa 'Düz Dünya' ismi verilirse bu durumun dünyada ilk olarak tarihe geçeceğini de savunan Özkan, "Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir ilk olacak. Buranın adı eğer 'Düz Dünya' olarak değişirse ilginin daha çok artacağını, bu sokağı bilmeyen insanların bile buraya geleceğini benden önce bölge esnafı da dile getiriyor" diye konuştu. Mahalle esnafından berber Güray Koruloğlu ise, "Doğukan abi zaten sansasyonel bir adam. Düz dünyayı da bayağı bir seviyor. Savundu, üzerine düştü. Biz de destekledik. Zaten Doğukan abiyi de seviyoruz. Sokağın adının değişmesinde de bir sakınca görmedik. Bence iyi oldu. Değişmesini de destekliyoruz. Tarihi bir sokak burası. İnsanların geçmesini ve daha fazla insanın buraya uğramasını istiyoruz. Gerek düz dünyayı savunanlar, gerekse 'ne varmış acaba' diyerek gelmek isteyenler olacaktık mutlaka" ifadelerine yer verdi.