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Aktüel
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Adana Otogarı'nda görülmemiş bilet oyunu!

2022-07-08 16:56:25
Adana Otogarı'nda görülmemiş bilet oyunu!

Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası

otobüslerin bilet fiyatları cep yakıyor.

#1
Foto - Adana’da ise bazı firmaların önceden bilet alan yolcularını sabahtan arayıp

Adana’da ise bazı firmaların önceden bilet alan yolcularını sabahtan arayıp "Otobüsümüz arızalandı. Biletinizi iptal edip paranızı ödeyeceğiz" dediği iddia edildi.

#2
Foto - İptal edilen biletlerin ise yüksek fiyatlardan yeniden satıldığı, yolcuların da mağdur edildiği öğrenildi.

İptal edilen biletlerin ise yüksek fiyatlardan yeniden satıldığı, yolcuların da mağdur edildiği öğrenildi.

#3
Foto - Adana Otogarı’nda birçok yolcunun bu şekilde mağdur olduğu belirtilirken yolculardan Yusuf Pekyen İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Bir otobüs firmasından bilet aldığını ve bugün Antalya’ya gitmesi gerektiğini anlatan Pekyen, şunları söyledi:

Adana Otogarı’nda birçok yolcunun bu şekilde mağdur olduğu belirtilirken yolculardan Yusuf Pekyen İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Bir otobüs firmasından bilet aldığını ve bugün Antalya’ya gitmesi gerektiğini anlatan Pekyen, şunları söyledi:

#4
Foto - Cenazemiz olduğu için Adana’ya geldim. Dönüş biletini almıştım ama sabah beni aradılar

Cenazemiz olduğu için Adana’ya geldim. Dönüş biletini almıştım ama sabah beni aradılar "Otobüsümüz arızalandı. Biletinizi iptal edip paranızı ödeyeceğiz" dediler. Ben de mecburen gelip paramı aldım ve yüksek fiyattan başka bir bilet almak zorunda kaldım. Burada konuştuğumda ise bu firma son günlerde bu bahaneyle birçok bileti iptal edip yolcuları mağdur etmiş.

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