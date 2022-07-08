Adana Otogarı'nda görülmemiş bilet oyunu!

Cenazemiz olduğu için Adana’ya geldim. Dönüş biletini almıştım ama sabah beni aradılar "Otobüsümüz arızalandı. Biletinizi iptal edip paranızı ödeyeceğiz" dediler. Ben de mecburen gelip paramı aldım ve yüksek fiyattan başka bir bilet almak zorunda kaldım. Burada konuştuğumda ise bu firma son günlerde bu bahaneyle birçok bileti iptal edip yolcuları mağdur etmiş.