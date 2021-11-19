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Sağlık
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Adaçayı yakmanın 9 şifası

2021-11-19 05:01:02
Adaçayı yakmanın 9 şifası

Evde yakılan adaçayı kötü enerjinin uzaklaşmasından psikolojik birçok soruna kadar tam bir şifa kaynağı olarak görülüyor.

#1
Foto - Adaçayı, nane ailesine mensup bir bitkidir ve birçok farklı türü vardır. Geçmişten günümüze; dünyanın farklı yerlerinde tıbbi, manevi, spirütüel ve mutfak gibi alanlarda kullanım geçmişine sahiptir.

Adaçayı, nane ailesine mensup bir bitkidir ve birçok farklı türü vardır. Geçmişten günümüze; dünyanın farklı yerlerinde tıbbi, manevi, spirütüel ve mutfak gibi alanlarda kullanım geçmişine sahiptir.

#2
Foto - Adaçayı antik çağlardan beri; oluşabilecek kötülükleri ve yılan ısırıklarını önlemek, kadınların doğurganlıklarını arttırmak gibi durumlarda sıkça kullanılmıştır.

Adaçayı antik çağlardan beri; oluşabilecek kötülükleri ve yılan ısırıklarını önlemek, kadınların doğurganlıklarını arttırmak gibi durumlarda sıkça kullanılmıştır.

#3
Foto - Antik Roma'da adaçayı; psikolojik rahatsızlıklar, kişisel bakım, böcek ısırıkları gibi alanlarda kullanılıyordu.

Antik Roma'da adaçayı; psikolojik rahatsızlıklar, kişisel bakım, böcek ısırıkları gibi alanlarda kullanılıyordu.

#4
Foto - Peki evde adaçayı yakmak neye iyi gelir? İşte adaçayı yakmanın faydaları...

Peki evde adaçayı yakmak neye iyi gelir? İşte adaçayı yakmanın faydaları...

#5
Foto - Adaçayı antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bulaşıcı bakterileri, virüsleri ve mantarları hem bulunduğunuz ortamdan hem de bedeninizden uzak tutmanıza olanak sağlar.

Adaçayı antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bulaşıcı bakterileri, virüsleri ve mantarları hem bulunduğunuz ortamdan hem de bedeninizden uzak tutmanıza olanak sağlar.

#6
Foto - Sinüs hastalıkları, boğaz iltihapları, baş ağrıları gibi rahatsızlıkların semptomlarını azaltmada yardımcı olur.

Sinüs hastalıkları, boğaz iltihapları, baş ağrıları gibi rahatsızlıkların semptomlarını azaltmada yardımcı olur.

#7
Foto - Farklı kültürlerdeki şifacılar geleneksel olarak ruhsal ikilemleri çözmek ve şifa dağıtmak amacıyla adaçayı tütsüsünü kullanmışlardır.

Farklı kültürlerdeki şifacılar geleneksel olarak ruhsal ikilemleri çözmek ve şifa dağıtmak amacıyla adaçayı tütsüsünü kullanmışlardır.

#8
Foto - Adaçayı yakmak ruh halinizi değiştirmede etkili olabilir. Yapılan bazı araştırmalara göre bazı kültürlerde anksiyete, depresyon gibi bazı duygu durum bozukluklarını tedavi etmek için önemli bir geleneksel ilaç olduğu tespit edildi.

Adaçayı yakmak ruh halinizi değiştirmede etkili olabilir. Yapılan bazı araştırmalara göre bazı kültürlerde anksiyete, depresyon gibi bazı duygu durum bozukluklarını tedavi etmek için önemli bir geleneksel ilaç olduğu tespit edildi.

#9
Foto - Negatif enerjiyi yok etmenize yardımcı olabilir. Kendinizi ve ortamınızı olumsuzluklardan kurtarmak için bir ritüel şekli olarak adaçayı tütsüsü yakmak oldukça yaygındır.

Negatif enerjiyi yok etmenize yardımcı olabilir. Kendinizi ve ortamınızı olumsuzluklardan kurtarmak için bir ritüel şekli olarak adaçayı tütsüsü yakmak oldukça yaygındır.

#10
Foto - Yapılan araştırmalar adaçayının beyindeki belirli reseptörleri aktive eden bileşikler açısından oldukça zengin olduğunu ortaya koydu. Bu reseptörlerin asıl amacı; duygu durum seviyelerini yükseltmek, stresi azaltmak ve hatta ağrıyı hafifletmek olarak sıralayabiliriz.

Yapılan araştırmalar adaçayının beyindeki belirli reseptörleri aktive eden bileşikler açısından oldukça zengin olduğunu ortaya koydu. Bu reseptörlerin asıl amacı; duygu durum seviyelerini yükseltmek, stresi azaltmak ve hatta ağrıyı hafifletmek olarak sıralayabiliriz.

#11
Foto - Adaçayı yakmak uyku sorunlarını iyileştirmekle birlikte yastığa koyduğunuzda çok daha az kaygılı ve çok daha kaliteli bir uyku geçirmenize yardımcı olur.

Adaçayı yakmak uyku sorunlarını iyileştirmekle birlikte yastığa koyduğunuzda çok daha az kaygılı ve çok daha kaliteli bir uyku geçirmenize yardımcı olur.

#12
Foto - Ortamdaki kötü enerjiyi yok ettiği ve tazelediği için gün içindeki veya dönemsel olarak hissettiğiniz yorgunluğu ve üstünüzdeki ağırlığı atmanıza yardımcı olur.

Ortamdaki kötü enerjiyi yok ettiği ve tazelediği için gün içindeki veya dönemsel olarak hissettiğiniz yorgunluğu ve üstünüzdeki ağırlığı atmanıza yardımcı olur.

#13
Foto - Tamamen doğal ve kimyasal içeriklerden uzak hoş bir koku sağlayarak pozitif hissetmenizi sağlar.

Tamamen doğal ve kimyasal içeriklerden uzak hoş bir koku sağlayarak pozitif hissetmenizi sağlar.

#14
Foto - Adaçayı nasıl yakılır? Aktarlardan kolayca satın alabileceğiniz bir tutam adaçayını mümkünse toprak bir güveç içine yerleştirin.

Adaçayı nasıl yakılır? Aktarlardan kolayca satın alabileceğiniz bir tutam adaçayını mümkünse toprak bir güveç içine yerleştirin.

#15
Foto - Adaçayı tütsüsü elde etmek için bu kuru otları çakmakla tutuşturun.

Adaçayı tütsüsü elde etmek için bu kuru otları çakmakla tutuşturun.

#16
Foto - Birkaç saniye yanmasını bekleyin ve daha sonra söndürün.

Birkaç saniye yanmasını bekleyin ve daha sonra söndürün.

#17
Foto - Söndürdüğünüzde, yanan kısımdan saplara kadar yavaş yavaş köz olduğunu göreceksiniz.

Söndürdüğünüzde, yanan kısımdan saplara kadar yavaş yavaş köz olduğunu göreceksiniz.

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