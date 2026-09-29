Ada ve kayalıklarda askeri tatbikat: 70 savaş uçağı harekete geçirildi... Yunan basını duyurdu

Yunan basınından Kathimerini gazetesi adacık ve kayalıklara ilişkin önemli bir haber yazdı. Habere göre, "Aleksandros" isimli tatbikatla Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin havada, karada ve denizde müdahale hızı, kabiliyeti ve hazırlık derecesi test edildi. Tatbikat kapsamında farklı senaryolarla, askeri birlikler 5 dakika içinde filo unsurları olarak görev başına geçirildi, özel harekat birimleri ve özel kuvvetler de ülkenin farklı bölgelerine sevk edildiler. Özel harekat birliklerinin donanmaya ait gemilere hızlı intikali, küçük adacık ve üzerinde yerleşim bulunmayan kayalıklara asker çıkarılması ve gece ele geçirme senaryoları da tatbikatta ele alındı.