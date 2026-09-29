  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kritik savunma sanayi şirketi kundaklandı: Sabotajın arkasından o ülke çıktı Dünyanın en garip evi: Yan odaya geçerken ülke değiştiriyor! Olay büyüyor: Sinan Engin'den Hacıosmanoğlu'na mesaj: Futbol IQ'su düşük Hezimet skor sonrası ortalık toz duman: Barış Alper 'olmayan' forvetin arkasında oynuyor gibi! Binlerce yıllık... Tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe'de biri kadın iki kişinin insan mezarları bulundu Ömer Koç'un tepkisiyle ilgili olay sözler: Beklenmedik bir çıkış bu, insan bir bit yeniği arıyor Kritik uyarı asla çöpe atmayın: 5 yemek artığı hakkında bu kez uzmanlar uyardı! Yanlışı görmezden gelmeyin
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Ada ve kayalıklarda askeri tatbikat: 70 savaş uçağı harekete geçirildi... Yunan basını duyurdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Ada ve kayalıklarda askeri tatbikat: 70 savaş uçağı harekete geçirildi... Yunan basını duyurdu

Yunanistan, ada ve kayalıklarda askeri tatbikat gerçekleştirdi. Uzun saatler süren tatbikatta 70 savaş uçağı harekete geçirildi.

#1
Foto - Ada ve kayalıklarda askeri tatbikat: 70 savaş uçağı harekete geçirildi... Yunan basını duyurdu

Kathimerini gazetesi, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin, küçük adacık ve üzerinde yerleşim bulunmayan kayalıklara asker çıkarılarak tatbikat yapıldı.

#2
Foto - Ada ve kayalıklarda askeri tatbikat: 70 savaş uçağı harekete geçirildi... Yunan basını duyurdu

Yunan basınından Kathimerini gazetesi adacık ve kayalıklara ilişkin önemli bir haber yazdı. Habere göre, "Aleksandros" isimli tatbikatla Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin havada, karada ve denizde müdahale hızı, kabiliyeti ve hazırlık derecesi test edildi. Tatbikat kapsamında farklı senaryolarla, askeri birlikler 5 dakika içinde filo unsurları olarak görev başına geçirildi, özel harekat birimleri ve özel kuvvetler de ülkenin farklı bölgelerine sevk edildiler. Özel harekat birliklerinin donanmaya ait gemilere hızlı intikali, küçük adacık ve üzerinde yerleşim bulunmayan kayalıklara asker çıkarılması ve gece ele geçirme senaryoları da tatbikatta ele alındı.

#3
Foto - Ada ve kayalıklarda askeri tatbikat: 70 savaş uçağı harekete geçirildi... Yunan basını duyurdu

70 SAVAŞ UÇAĞI HAREKETE GEÇTİ Meriç bölgesindeki ve adalardaki kara birlikleri tam teyakkuz durumuna alınarak, tatbikatın gereksinimleri için 70 savaş uçağı harekete geçirildi.

#4
Foto - Ada ve kayalıklarda askeri tatbikat: 70 savaş uçağı harekete geçirildi... Yunan basını duyurdu

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bu tatbikatı hem gece hem de gündüz saatlerinde yapıldı. Hangi ada ve kayalıklarda çalışmanın yapıldığı belirtilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye uyanıklığı: Hemen zam yaptılar
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye uyanıklığı: Hemen zam yaptılar

Karadeniz’deki savaş nedeniyle lojistik kısıtlamalar arttı. Bunu fırsat bilen Rusya, Türkiye'den gelen yoğun talep karşısında bir ürüne zam ..
Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu
Gündem

Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu

Fon krizi soruşturmasında her geçen dakika yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kamuoyunun merak ettiği soruşturma öncesi 1 gecede 53 ..
AK Parti'den Betül Sayan Kaya olayına çok sert çıkış! Mustafa Elitaş Erdoğan bu işe el attı dedi
Gündem

AK Parti'den Betül Sayan Kaya olayına çok sert çıkış! Mustafa Elitaş Erdoğan bu işe el attı dedi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Başakşehir'de düzenlenen teşkilat buluşmasında son günlerin en çok konuşulan fon soruşturması ve..
Bismil'de 400 tonluk patates vurgunu: Kaymakam ve Başsavcının görev yeri değişti!
Gündem

Bismil'de 400 tonluk patates vurgunu: Kaymakam ve Başsavcının görev yeri değişti!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dar gelirli ailelere dağıtılmak üzere gönderilen 400 ton patatesin ortadan kaybolmasıyla ilgili başlatılan so..
Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasıyla ilgili çok kritik açıklama: Onlara bir işlem yapılmayacak
Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasıyla ilgili çok kritik açıklama: Onlara bir işlem yapılmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasıyla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şimşek, "Piyasa bozucu işlemlere k..
Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı
Gündem

Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da bazı cadde ve sokakları su altında bıraktı.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23