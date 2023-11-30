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Acun Ilıcalı’ya büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bu yüzden operasyon yapıldı ve tutuklandılar

2023-11-30 14:47:44
Acun Ilıcalı’ya büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bu yüzden operasyon yapıldı ve tutuklandılar

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City futbol takımına sponsor olan kripto para borsası Tomya ile ilgili soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 11'i tutuklandı. Kripto para borsası Tomya ile ilgili soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dosyaya göre, Musa Ekmekçioğlu isimli bir kişi 211 bin 500 dolar, dolandırıldığı iddiası ile şikayetçi oldu. Ekmekçioğlu, kendisini arayan ve Tomya’da çalıştığını söyleyen Muammer Uslu’nun, kripto para ile ilgilenip ilgilenmediğini sordu.

#1
Foto - Acun Ilıcalı’ya büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bu yüzden operasyon yapıldı ve tutuklandılar

Kripto varlıklara ilgisinin olduğunu söyleyen Ekmekçioğlu’nun yatırdığı paranın yönetimini Uslu yaptı. Uslu bir süre sonra, Ekmekçioğlu’nu ‘İdol FX’ adındaki forex sisteminin müdürü olduğunu söylediği Halil Demir ile tanıştırdı. Demir, kaldıraçlı sistemler olarak da bilinen forexe para yatırarak yüksek kazanç elde edebileceğini söyledi. Halk Tv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, sisteme Ekmekçioğlu adına birçok kez işlem yapıldı. Bir süre sonra İdol FX ile ilgili çok sayıda şikâyetin olduğunu birçok kişinin dolandırıldığını öğrenen Ekmekçioğlu, parasını alamayınca şikayetçi oldu. Ekmekçioğlu dışında başka kişilerin de benzer şekilde dolandırıldığı anlaşıldı.

#2
Foto - Acun Ilıcalı’ya büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bu yüzden operasyon yapıldı ve tutuklandılar

5 ay boyunca teknik ve fiziki takip de yapılan soruşturma sonrası geçen 24 Kasım sabahı operasyon düğmesine basıldı. İstanbul merkezli soruşturmada 8 ilde daha eş zamanlı gözaltılar yapıldı. Listedeki 32 kişiden 25’i gözaltına alındı. Bu kişilerden 1’i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 11’i ise tutuklandı.

#3
Foto - Acun Ilıcalı’ya büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bu yüzden operasyon yapıldı ve tutuklandılar

Tutuklanan isimler arasında, 10 milyon sermayeli Tomya Teknoloji AŞ’nin sahibi Yavuz Usta’nın yanı sıra, bu şirkette kısa bir süre danışmanlık yapan ekonomist Ece Pulaş ile birlikte Muammer Uslu, Kemal Tutuman, Halil Demir, Hacı Yusuf Alagöz, Yusuf Almaz, Abdulkadir Çakır, Gözdenur Kulaber, Hüseyin Kayra, İbrahim Bayrak tutuklandı. Diğer şüpheliler ise çeşitli adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı. Tutuklanan isimlerden bir kısmının Tomya’nın eski çalışanı oldukları anlaşıldı. Bu isimler arasında yer alan Gözdenur Kulaber’in Şubat 2022’de ayrıldığı görüldü.

#4
Foto - Acun Ilıcalı’ya büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bu yüzden operasyon yapıldı ve tutuklandılar

‘Dolandırıcılık’ soruşturmasına konu olan kripto para borsası Tomya geçen yıl, Acun Ilıcalı’nın, İngiltere Premier Ligi takımı Hull City’nin sponsoru olmasıyla adını duyurmuştu. Törene, şirket sahibi Yavuz Usta ve Ece Pulaş’ın yanı sıra Ilıcalı ve futbolcu Ozan Tufan da katılmıştı. Konu ile ilgili görüşünü almak üzere aradığımız şüpheli avukatlarından biri ise, bu aşamada görüş bildirmek istemediğini bildirdi.

#5
Foto - Acun Ilıcalı’ya büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bu yüzden operasyon yapıldı ve tutuklandılar

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