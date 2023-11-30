2023-11-30 14:47:44 Acun Ilıcalı’ya büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bu yüzden operasyon yapıldı ve tutuklandılar
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City futbol takımına sponsor olan kripto para borsası Tomya ile ilgili soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 11'i tutuklandı. Kripto para borsası Tomya ile ilgili soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dosyaya göre, Musa Ekmekçioğlu isimli bir kişi 211 bin 500 dolar, dolandırıldığı iddiası ile şikayetçi oldu. Ekmekçioğlu, kendisini arayan ve Tomya’da çalıştığını söyleyen Muammer Uslu’nun, kripto para ile ilgilenip ilgilenmediğini sordu.