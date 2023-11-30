Acun Ilıcalı’ya büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bu yüzden operasyon yapıldı ve tutuklandılar

Kripto varlıklara ilgisinin olduğunu söyleyen Ekmekçioğlu’nun yatırdığı paranın yönetimini Uslu yaptı. Uslu bir süre sonra, Ekmekçioğlu’nu ‘İdol FX’ adındaki forex sisteminin müdürü olduğunu söylediği Halil Demir ile tanıştırdı. Demir, kaldıraçlı sistemler olarak da bilinen forexe para yatırarak yüksek kazanç elde edebileceğini söyledi. Halk Tv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, sisteme Ekmekçioğlu adına birçok kez işlem yapıldı. Bir süre sonra İdol FX ile ilgili çok sayıda şikâyetin olduğunu birçok kişinin dolandırıldığını öğrenen Ekmekçioğlu, parasını alamayınca şikayetçi oldu. Ekmekçioğlu dışında başka kişilerin de benzer şekilde dolandırıldığı anlaşıldı.