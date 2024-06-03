Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na anlatacağım

Gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyleyen Ilıcalı, "Ankara ile Fenerbahçe'nin arası kötü havaları yaratılıyor! Gerekirse gidip Cumhurbaşkanı'nı bilgilendireceğim! Dönem dönem kendisiyle konuşuyorum ve Fenerbahçe ile ilgili negatif bir şey yok! Geçen konuştuğumuzda, Kadın Voleybol Takımı'nın maçını anlattı, ben izlememişim. Spora böyle düşkün, Fenerbahçe ile ne düşmanlığı olsun? Bunlar şehir efsaneleri, hikayeler anlatılıyor. Ne gücüm varsa, ne ilişkim ve bağlantım varsa; hepsini kullanacağım bir şekilde. En güvendiğim şey taraftarın, bana olan sevgisi. Jose Mourinho'nun imza töreninde adımı bağırdılar, tüylerim diken diken oldu. Biz bu güçle bunu yapacağız, Fenerbahçelilerin gücüyle yapacağız." ifadelerini kullandı.