2024 yılının başlarında yayın hayatına başlaması beklenen program The 1% Club bir soru yarışması. 100 adet yarışmacıyla toplamda 15 soru sorulan programda yarışmacılar her yanlış cevaplarında eleniyorlar. Birden fazla aşaması bulunan yarışmada yarışmacılar doğru cevap verdikçe sonraki aşamalara kalmaya hak kazanıyorlar. The 1% Club, halkın zekasını bilimsel bir araştırmayla test etmiş oluyor. Stüdyo seyircisinden oluşan 100 kişinin yer aldığı yarışma formatında, seyirciler yarışma boyunca bir dizi soruya cevap veriyor.