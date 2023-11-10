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Spor
16
Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

2023-11-10 10:21:03
Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

İngiliz The Sun gazetesi Acun Ilıcalı ile ilgili dikkat çeken gelişmeyi duyurdu.

#1
Foto - Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, The Sun'ın yazısının tamamı şu şekilde:

#2
Foto - Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

"Girişimci ve Hull City başkanı Acun Ilıcalı, daha önce Dundalk ile oraya yatırım yapma konusunda görüşmelerde bulunan Shels'in yüzde 60 hissesini Haziran ayında aldı.

#3
Foto - Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Shels'teki çoğunluk hissesini satmaya hazır görünüyor. Yeni yönetim altında kulübün geleceği hakkında büyük hedefler dile getirildi. Ancak tıpkı Fortuna Sittard'ın mülkiyeti gibi, hisselerinin İrlandalı iş adamı Mickey O'Rourke'ye devrinin tamamlanmak üzere olmasıyla birlikte bu da aniden sona erecek.

#4
Foto - Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

Hull'a yakın bir kaynak şunları söyledi: “Dostça bir durum. Esas olarak futbolla ilgili konularda görüş ayrılıkları yaşandı.”

#5
Foto - Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

Bu, Damien Duff'un geleceğine ve futbol kararlarında özerkliğe sahip olmaya devam edip etmeyeceğine odaklanıyordu.

#6
Foto - Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

Eski menajer ve Hull başkan yardımcısı Tan Kesler, Humberside kulübünde yarı Futbol Direktörü olarak görev yaptı ve Shels'te de benzer bir katkının sağlanmasının istendiğine inanılıyor.

#7
Foto - Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

Kulübün geçen Cuma Drogheda United'a karşı oynadığı son lig maçından sonra yeni bir sözleşme teklif edilmemesine şaşırdığını dile getiren Duff için bu asla bir koşucu olmayacaktı.

#8
Foto - Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

Weavers Park'ta dördüncü sırayı garantileyen galibiyetleri, St Pat'in Pazar günkü FAI Kupası finalinde Bohemians'ı mağlup etmesi halinde Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanmak için yeterli olacak.

#9
Foto - Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

Ve Duff'un yedek kulübesinde kalmasını sağlamak için satın alma işlemini başlatan da Tolka Park'ta sahip olduğu saygınlık oldu.

#10
Foto - Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

Acun'un, ayrılışıyla kayıplarını kesip başka yere bakmaya ve Shels'i acil mali sıkıntı içinde bırakmamaya hazır olduğu düşünülüyor.

#11
Foto - Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

Öyle bile olsa, ittifakın yakında sona ermesi, duyurulduğu sırada müjdelenen dönüşüm anlaşmasından çok uzak.

#12
Foto - Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

Artık Shels, diğer şeylerin yanı sıra Premier Sports'u kuran ve 2022'de Shels'e yatırımcı olarak katılan O'Rourke'nin yönetimi altında çalışmaya başlayacak.

#13
Foto - Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

Kulübün o yıl önemli miktarda para kaybetmesi üzerine, Southampton'ın sahipleri Sport Republic ve ismi açıklanmayan Amerikalı bir işadamı ile yapılan görüşmelerle yeni yatırım arayışına girildi.

#14
Foto - Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

Sonunda, Dundalk ile görüşmeler sürerken patronu Liam Rosenior'un Stephen O'Donnell'in takımının takımının kullandığı oyun tarzını taklit edeceğini önerdiği Hull ile takım oluşturdular.

#15
Foto - Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

O zamanlar bu önemsiz gibi görünse de, bir miktar etkinin beklendiği açıktı. Duff, sezonun güçlü kapanışında önemli bir rol oynayan Harry Wood ve Will Jarvis'in hizmetlerini kiralık olarak aldığı için mutluydu. Ancak, bir irade savaşından galip gelerek konumunun doğrulanması için futbolla ilgili konularda son sözü söylemek konusunda kararlı davrandı."

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