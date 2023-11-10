Acun Ilıcalı'dan beklenmedik karar! Orayı satma kararı aldı

O zamanlar bu önemsiz gibi görünse de, bir miktar etkinin beklendiği açıktı. Duff, sezonun güçlü kapanışında önemli bir rol oynayan Harry Wood ve Will Jarvis'in hizmetlerini kiralık olarak aldığı için mutluydu. Ancak, bir irade savaşından galip gelerek konumunun doğrulanması için futbolla ilgili konularda son sözü söylemek konusunda kararlı davrandı."