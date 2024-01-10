2024-01-10 14:44:52 Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovmuştu! Peki bu tartışmalar da neyin nesi! İyice edepsizleştiler!
Survivor 2024 All Star'da heyecan giderek artıyor. Survivor All Star 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Ogeday ve Turabi'nin tartışmaları programa damga vurdu. Kavga eden ikili geçmişi ortaya serdi. Ogeday, tartışma sırasında Turabi'nin sosyal medya hesabında paylaştığı müstehcen fotoğraflarını hatırlattı. Eski yarışmacı Avatar Atakan'dan da Ogeday'a sosyal medya hesabından uyarı geldi.