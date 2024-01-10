  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli korgeneral Erdoğan Karakuş'tan savaş uyarısı: Türkiye acilen bunu yapmalı acilen

Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovmuştu! Peki bu tartışmalar da neyin nesi! İyice edepsizleştiler!

Evliya Çelebi'ye göre o yemek Trabzon'un hayat suyu! Seyahatname 'deki tek yemek tarifi

Ramazan Kurtoğlu altın konusunda sessizliğini bozdu! 'Keriz silkeleme oyunu' diyerek tahminini duyurdu

Bu faydasını daha önce duydunuz mu? Aç karna ayva yerseniz bakın ne oluyor

İŞKUR açıkladı! İşte en fazla eleman aranan meslekler...

Çok sayıda ülkeye satılan AKSUNGUR İHA ile ilgili tarihi gelişme! "41 kere maşallah..."

Numan Kurtulmuş’tan flaş karar! Apar topar açıkladı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

İskoçlar’dan flaş talep! Tüm Fenerbahçe buna kilitlendi: Karar resmen verildi

Henüz 42 yaşındaydı! Ünlü oyuncu, kanserden hayatını kaybetti
Spor
5
Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovmuştu! Peki bu tartışmalar da neyin nesi! İyice edepsizleştiler!

2024-01-10 14:44:52
Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovmuştu! Peki bu tartışmalar da neyin nesi! İyice edepsizleştiler!

Survivor 2024 All Star'da heyecan giderek artıyor. Survivor All Star 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Ogeday ve Turabi'nin tartışmaları programa damga vurdu. Kavga eden ikili geçmişi ortaya serdi. Ogeday, tartışma sırasında Turabi'nin sosyal medya hesabında paylaştığı müstehcen fotoğraflarını hatırlattı. Eski yarışmacı Avatar Atakan'dan da Ogeday'a sosyal medya hesabından uyarı geldi.

#1
Foto - Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovmuştu! Peki bu tartışmalar da neyin nesi! İyice edepsizleştiler!

Survivor 2024 All Star'ın 6. bölüm tanıtımına Ogeday ve Turabi'nin kavgası damga vurdu.

#2
Foto - Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovmuştu! Peki bu tartışmalar da neyin nesi! İyice edepsizleştiler!

Turabi'nin "Sen burda aşk meşk işleri yaparken ben Amerika'da şampiyon oluyordum" sözlerinin üzerine Ogeday, Turabi'nin sosyal medya hesabında paylaştığı müstehcen fotoğraflarını hatırlattı.

#3
Foto - Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovmuştu! Peki bu tartışmalar da neyin nesi! İyice edepsizleştiler!

Ogeday, Turabi için şunları söyledi: "Bir odada fotoğraflar koyup, talihsiz bir kaza sonucu tövbe edip SMS'siz bir sene olduğu için tekrardan Survivor'a geldiği için..."

#4
Foto - Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovmuştu! Peki bu tartışmalar da neyin nesi! İyice edepsizleştiler!

Görüntülerde sinirlendiği görülen Turabi, Ogeday'a 'Benim fotoğraflarım seni ilgilendirmez' dedi. Ogeday'ın bu hatırlatmasının ardından eski yarışmacı Avatar Atakan'dan sosyal medya hesabından uyarı geldi. "Ogeday sen öyle biri değilsin oğlum. Bu konuşma tribi ne? Kimin gazına geldin senin üslubun daha farklı. Acil Ogeday'ı birinin uyandırması lazım. Kardeşime bu tarz gitmemiş."

Türkiye'den çok konuşulacak Rusya kararı! 47 ülke imzaladı, Ankara imzalamadı
Gündem

Türkiye'den çok konuşulacak Rusya kararı! 47 ülke imzaladı, Ankara imzalamadı

Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah tedarik ettiği iddialarının BM Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. 47 ülke Rusya karşıtı bildiriye imza a..
Sokak röportajındaki kadın “Yalan mı?” diye sordu Herkesin ağzı bir karış açıldı
Sosyal Medya

Sokak röportajındaki kadın “Yalan mı?” diye sordu Herkesin ağzı bir karış açıldı

Ekonomiyle ilgili yapılan bir sokak röportajında konuşan bir kadın "İstanbul gibi bir yerde yaşayacaklarsa bedavaya değil. Burada yaşayamaya..
CHP’nin komünizm aşkı Kadıköy’e kadar
Siyaset

CHP’nin komünizm aşkı Kadıköy’e kadar

CHP ve yandaşları, daha önce Muharrem İnce ve Meral Akşener’e yaptıkları itibarsızlaştırma operasyonunun benzerini şimdi de TKP’li Tunceli B..
O çocuğun ifadesi kan dondurdu! Epstein davasında yeni gelişme...
Gündem

O çocuğun ifadesi kan dondurdu! Epstein davasında yeni gelişme...

Jeffrey Edwart Epstein’e özel Karayip adasında bir süre tutulan çocukların anlattıkları kan dondurucu ifadeler ortaya çıktı.

Siyonist yine bir şeyler peşinde! Binlerce yaralı için hazırlanın talimatı
Dünya

Siyonist yine bir şeyler peşinde! Binlerce yaralı için hazırlanın talimatı

Gazze'de katliam yapan siyonist rejim yine bir şeyler planlıyor. Hastanelere gönderilen talimatta, binlerce yaralıyı barındırmaya hazırlanıl..
İsrail askerinden şok Hamas itirafı! “Hamas'ın bizden daha fazla silahı ve savaşçısı var, bu nasıl oluyor?
Gündem

İsrail askerinden şok Hamas itirafı! “Hamas'ın bizden daha fazla silahı ve savaşçısı var, bu nasıl oluyor?"

İsrail'de İbranice yayın yapan Walla internet sitesi, haftalardır Gazze'de katliam yapan İsrail askerlerinin tartıştığı görüntüleri yayınlad..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23