Acun Ilıcalı çıldırdı, o ismi kovmuştu! Peki bu tartışmalar da neyin nesi! İyice edepsizleştiler!

Görüntülerde sinirlendiği görülen Turabi, Ogeday'a 'Benim fotoğraflarım seni ilgilendirmez' dedi. Ogeday'ın bu hatırlatmasının ardından eski yarışmacı Avatar Atakan'dan sosyal medya hesabından uyarı geldi. "Ogeday sen öyle biri değilsin oğlum. Bu konuşma tribi ne? Kimin gazına geldin senin üslubun daha farklı. Acil Ogeday'ı birinin uyandırması lazım. Kardeşime bu tarz gitmemiş."