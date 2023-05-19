"Açlık" sorununa arılar çözüm olacak

"İnsan sağlığı ve beslenmesinde bu kadar önemli olan üstün üretim gücü olan bal arısı, insan beslenmesindeki yetersizlik ve tarım alanlarındaki azalma nedeniyle oluşan açlık sorununa bir çözüm olacaktır. Doğadaki çevre kirliliği ve pestisit kullanımı, iklim değişikliği nedeniyle devamlı artmakta olup, bu çerçevede arının gerek dünyamıza gerekse biyolojik zenginliğimize katkısının önemi son yıllarda iyice fark edilmiştir. Bu farkındalığın çiftçilerimizin üretim dünyasında yerini almasını da beklemekteyiz. Arıcılığın tozlaşmayla bitkisel üretime, tarıma ilave katkısı, arıcılık sektörünün arı ürünleriyle elde ettiği gelirden 15 kat daha fazladır. Yani arı ürünleriyle elde edilen ülkesel gelirin 15 kat fazlası, arıların tozlaşmayla birlikte diğer sektörlere sağladığı katkıdır.