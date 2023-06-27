  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Acısını anlatmak çok zor! Hepsi telef oldu

2023-06-27 09:41:46
Acısını anlatmak çok zor! Hepsi telef oldu

Adana’da bir üreticinin geçim kaynağı olan 10 büyükbaş hayvanı, elektrik akımına kapılarak telef oldu.

#1
Foto - Acısını anlatmak çok zor! Hepsi telef oldu

Adana’da yaşayan bir üretici, hayatının şokunu yaşadı. Olay, geçen Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi 12193 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, besici Necati Kaymaz’ın ahırında bulunan 6’sı gebe 10 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapıldı.

#2
Foto - Acısını anlatmak çok zor! Hepsi telef oldu

Kaymaz, hayvanlarının sesini duyması üzerine elektriği kesti ancak hepsi telef oldu. Belediye ekipleri hayvanların ölüsünü ahırdan çıkartırken, besici Necati Kaymaz bütün geçim kaynağının telef olan 10 inek olduğunu söyledi.

#3
Foto - Acısını anlatmak çok zor! Hepsi telef oldu

Kaymaz, “Hayvanlarım elektrik akımına kapılarak telef oldu. Ocağım söndü. Benim geçim kaynağım bu hayvanlardı. Sütlerini satıyordum, sütlerinden peynir yapıp satıyordum. Ancak şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Elim kolum bağlı. Devletimizden yardım bekliyorum. Bayram öncesi ne yapacağım hiç bilmiyorum” diye konuştu.

#4
Foto - Acısını anlatmak çok zor! Hepsi telef oldu

Ayrıca Kaymaz, elinde sadece 3-4 tavuğunun kaldığını, başka hiçbir hayvanının olmadığını ifade etti.

#5
Foto - Acısını anlatmak çok zor! Hepsi telef oldu

#6
Foto - Acısını anlatmak çok zor! Hepsi telef oldu

Petrol ve doğalgazı tahtından edecek! Türkiye'den dev hamle, dünya şaşkınlıkla izliyor
Ekonomi

Petrol ve doğalgazı tahtından edecek! Türkiye'den dev hamle, dünya şaşkınlıkla izliyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin kurulumuna ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Reaktörün iç koruma kabuğunun beşinci katmanı kuruldu. ..
İzmir Bornova'da çöp yığınları oluştu! CHP'li belediyeye tepki gösterdiler
Yaşam

İzmir Bornova'da çöp yığınları oluştu! CHP'li belediyeye tepki gösterdiler

İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent mevkiindeki Ayakkabıcılar Sitesi’nde yine çöp dağları oluştu.
Asiye Gülen tutuklandı
Gündem

Asiye Gülen tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranırken Esenyurt'ta gözaltına alınan Asiye Gülen ve imam nika..
Acaba kimden korkuyor? Ahmet Şık özür üstüne özür diliyor!
Siyaset

Acaba kimden korkuyor? Ahmet Şık özür üstüne özür diliyor!

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP için 14 Mayıs seçiminden önce söylediği sözler nedeniyle tekrar özür diledi. TİP'li Şık'ın özür üst..
Marmaris'teki orman yangınında cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi!
Yerel

Marmaris'teki orman yangınında cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi!

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangının başladığı alanda cesedi bulunan kişinin kimliği tespit edildi.
Petrol kadar değerli! Bakan 'Bizim petrolümüz bu' diyerek duyurdu: Milyarlarca dolar gelecek
Ekonomi

Petrol kadar değerli! Bakan 'Bizim petrolümüz bu' diyerek duyurdu: Milyarlarca dolar gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizmle ilgili son gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bizim petrolümüz aslında turizm. Hed..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23