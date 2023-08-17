Acısı ilk günkü gibi... 17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti!

- Sakarya ihracat sıralamasında 8'inci sırada Sakarya'da sanayici ve yatırımcılara sağlanan teşviklerle iş dünyası da adeta ayağa kaldırıldı. Sakarya'nın 1999'da 180 milyon dolar olan ihracatı, yatırım ve teşviklerle 2022'de 4,9 milyara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2020'de 4 milyar 459 milyon 883 bin dolar ihracat gerçekleştiren kent, geçen yıl 30'u aşkın sektörde 158 ülke ve 13 serbest bölgeye 4 milyar 930 milyon 360 bin dolarlık dış satış yaparak ülke ekonomisine katkı sağladı. Türkiye'de geçen yıl en çok dış satış yapan 8'inci kent olan Sakarya, bu yılın 7 ayında 3 milyar 207 milyon 353 bin dolar ihracat yaptı. Kentte 1999'da 1 olan organize sanayi bölgesi sayısı, bu süre zarfında 5'i başvuru aşamasında olmak üzere 14'e ulaştı. Karasu ilçesinde 2017 yılında hizmete açılan Batı Karadeniz'in en büyük limanlarından Karasu Limanı da kentin ihracatına katkı sunuyor. Karasu Limanı, 2017'den itibaren birçok farklı yüke ve müşteriye hizmet vererek, geniş hinterlandı ile ülke ekonomisine 2022 itibarıyla yaklaşık 8,97 milyar dolar ticaret hacmi sağladı.