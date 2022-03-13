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Eğitim
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Açık öğretim lisesi kayıtları nasıl yapılır? AÖL’ye kayıt nasıl olunur, nereden olunur?

2022-03-13 14:57:59
Açık öğretim lisesi kayıtları nasıl yapılır? AÖL’ye kayıt nasıl olunur, nereden olunur?

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde örgün eğitimin yanında açık öğretim lisesi de bulunmakta. Öğrenciler örgün ortaöğretim ve lisede okuyabileceği gibi açık lisede de okuyabilmekte. Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıracak öğrenciler açık liseye kayıt nasıl yapılır? Açık lise kayıtları nasıl nereden yapılır? Açık öğretim okumak için kayıt nasıl yapılır? MEB açık lise kayıtları nasıl yapılır? soruları da sorulmakta. İşte adım adım açık lise yeni kayı yaptırma yol ve yöntemleri…

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Foto - Milli Eğitim Bakanlığı Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı takip ediniz.

Milli Eğitim Bakanlığı Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı takip ediniz.

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