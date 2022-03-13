Açık öğretim lisesi kayıtları nasıl yapılır? AÖL’ye kayıt nasıl olunur, nereden olunur?

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde örgün eğitimin yanında açık öğretim lisesi de bulunmakta. Öğrenciler örgün ortaöğretim ve lisede okuyabileceği gibi açık lisede de okuyabilmekte. Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıracak öğrenciler açık liseye kayıt nasıl yapılır? Açık lise kayıtları nasıl nereden yapılır? Açık öğretim okumak için kayıt nasıl yapılır? MEB açık lise kayıtları nasıl yapılır? soruları da sorulmakta. İşte adım adım açık lise yeni kayı yaptırma yol ve yöntemleri…