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Açık açık itiraf ettiler: ABD ve Rusya tarihe gömülüyor! Yeni askeri çağın tek hakimi artık Ankara

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Açık açık itiraf ettiler: ABD ve Rusya tarihe gömülüyor! Yeni askeri çağın tek hakimi artık Ankara

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'de yayımlanan analizde, ABD ve Rusya'nın yeni nesil savaş teknolojilerinde sınıfta kaldığı vurgulanarak Türkiye'nin savunma sanayiindeki devasa yükselişi açıkça kabul edildi. Ukrayna ve Basra Körfezi'ndeki çatışmalarda süper güçlerin zaafları gözler önüne serilirken, Türkiye'nin insansız sistemler ve modern doktrinlerle küresel askeri dengeleri alt üst ettiği ifade edildi. Pakistan ile yaşanan çatışmalarda Türk teknolojisinin sahadaki yıkıcı gücünü acı bir şekilde fark eden dünya, Ankara'nın savunma alanındaki önlenemez yükselişini konuşuyor.

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#1
Foto - Açık açık itiraf ettiler: ABD ve Rusya tarihe gömülüyor! Yeni askeri çağın tek hakimi artık Ankara

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde Alexis Papachelas imzalı haberde, savaşların yürütülme biçiminin son iki üç yılda dramatik bir şekilde değiştiği ifade edildi. Ukrayna'daki savaşın ve ardından İran'daki savaşın herkes için bir uyarı niteliğinde olduğu dile getirilen haberde bürokratlar ve generallerin, büyük birliklerin ve karmaşık yapıların artık gerekli olmadığını fark ettiği aktarıldı. Haberde, bu yeni ortamda, insansız hava araçlarını kullanan 40 veya 50 iyi eğitimli askerin, geniş bir alanı güvence altına alabilecek duruma geldiği dile getirildi.

#2
Foto - Açık açık itiraf ettiler: ABD ve Rusya tarihe gömülüyor! Yeni askeri çağın tek hakimi artık Ankara

Amerikalıların, yeni teknolojiler geliştirme konusunda çok geride kaldıkları ifade edilen haberde, aynı zamanda Basra Körfezi'ndeki üslerinin balistik füzeler veya ucuz insansız hava araçlarıyla yapılan İran saldırılarına karşı ne kadar savunmasız olduğunu tüm dünyanın gördüğü belirtildi. Rusların ise, eski doktrinlere dayanan yıllarca süren eylemsizliklerinin ağır bedelini ödediği ifade edildi.

#3
Foto - Açık açık itiraf ettiler: ABD ve Rusya tarihe gömülüyor! Yeni askeri çağın tek hakimi artık Ankara

Haberde, Türkiye'nin süper güçleri geride bıraktığı, beklenmedik bir şekilde bu yeni çağda önemli bir rol oynayarak dikkatlerin odağına yerleştiği ifade edildi. Hindistan'ın, Pakistan ile kısa süreli çatışma sırasında Türk uzmanlığını ve insansız hava aracı teknolojisinde geldiği son noktayı sahada acı bir biçimde fark ettiğinin de altı çizildi.

#4
Foto - Açık açık itiraf ettiler: ABD ve Rusya tarihe gömülüyor! Yeni askeri çağın tek hakimi artık Ankara

Yunanistan'ın ise silahlı kuvvetlerini ve savunma cephaneliğini yeniden tasarlamak için yavaş hareket ettiği aktarılan haberde, istenilen konuma 2030 yılında ancak gelinebileceği dile getirildi. Yunan savunma sanayisinin gelişimine vurgu yapılan haberde araştırma, savunma teçhizatı ve teknolojilerin geliştirilmesi ve üretimine tek bir euro bile yatırım yapılmadığının altı çizildi. Haberde, "Şimdi baskı altındayız. Aynı anda birden fazla jeopolitik cephede faaliyet gösteren bir düşmanla karşı karşıyayız ve kaybettiğimiz zamanı telafi etmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi. Haberde ayrıca güçlenen Türkiye karşısında Yunanistan'ın davranışları ile siyasi dengeyi zorlaştıran İsrail ile ittifak yapmaktan başka çaresinin kalmadığı dile getirilerek, askeri alanda işbirliğinin çeşitlendirilmesi tavsiye edildi.

#5
Foto - Açık açık itiraf ettiler: ABD ve Rusya tarihe gömülüyor! Yeni askeri çağın tek hakimi artık Ankara

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