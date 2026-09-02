Açık açık itiraf ettiler: ABD ve Rusya tarihe gömülüyor! Yeni askeri çağın tek hakimi artık Ankara
Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'de yayımlanan analizde, ABD ve Rusya'nın yeni nesil savaş teknolojilerinde sınıfta kaldığı vurgulanarak Türkiye'nin savunma sanayiindeki devasa yükselişi açıkça kabul edildi. Ukrayna ve Basra Körfezi'ndeki çatışmalarda süper güçlerin zaafları gözler önüne serilirken, Türkiye'nin insansız sistemler ve modern doktrinlerle küresel askeri dengeleri alt üst ettiği ifade edildi. Pakistan ile yaşanan çatışmalarda Türk teknolojisinin sahadaki yıkıcı gücünü acı bir şekilde fark eden dünya, Ankara'nın savunma alanındaki önlenemez yükselişini konuşuyor.