Açık açık itiraf ettiler: ABD ve Rusya tarihe gömülüyor! Yeni askeri çağın tek hakimi artık Ankara

Yunanistan'ın ise silahlı kuvvetlerini ve savunma cephaneliğini yeniden tasarlamak için yavaş hareket ettiği aktarılan haberde, istenilen konuma 2030 yılında ancak gelinebileceği dile getirildi. Yunan savunma sanayisinin gelişimine vurgu yapılan haberde araştırma, savunma teçhizatı ve teknolojilerin geliştirilmesi ve üretimine tek bir euro bile yatırım yapılmadığının altı çizildi. Haberde, "Şimdi baskı altındayız. Aynı anda birden fazla jeopolitik cephede faaliyet gösteren bir düşmanla karşı karşıyayız ve kaybettiğimiz zamanı telafi etmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi. Haberde ayrıca güçlenen Türkiye karşısında Yunanistan'ın davranışları ile siyasi dengeyi zorlaştıran İsrail ile ittifak yapmaktan başka çaresinin kalmadığı dile getirilerek, askeri alanda işbirliğinin çeşitlendirilmesi tavsiye edildi.