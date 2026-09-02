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Koç Holding'den beklenmedik hamle: 6,16 milyar liraya sattılar

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Koç Holding'den beklenmedik hamle: 6,16 milyar liraya sattılar

Koç Holding tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na önemli bir bildirim yapıldı. Bildirimde hisse satışı yapıldığı açıklandı. İşte detaylar...

#1
Foto - Koç Holding'den beklenmedik hamle: 6,16 milyar liraya sattılar

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Koç Holding A.Ş., pay alım satım işlemiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama gönderdi.

#2
Foto - Koç Holding'den beklenmedik hamle: 6,16 milyar liraya sattılar

Holding, şirketin Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) sermayesinde sahip olduğu 11 milyon nominal değerli A grubu paylar ile şirketin ana ortağı Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin Tüpraş sermayesinde sahip olduğu yaklaşık 5 milyon nominal değerli A grubu payların Merrilly Lynch International'a satışına karar verildiğini belirtti.

#3
Foto - Koç Holding'den beklenmedik hamle: 6,16 milyar liraya sattılar

Satılan yaklaşık 16 milyon adet hisse, Tüpraş'ın toplam şirket sermayesinin yüzde 0,83'üne denk geliyor. 1 adet hisse için belirlenen fiyat ise 384,50 TL olarak açıklandı.

#4
Foto - Koç Holding'den beklenmedik hamle: 6,16 milyar liraya sattılar

İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, Bank of America Yatırım Bank A.Ş.'nin 2 Eylül 2026 tarihinde BIST'e başvuruda bulunacağı ifade edildi.

#5
Foto - Koç Holding'den beklenmedik hamle: 6,16 milyar liraya sattılar

İşleme konu paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte. İşlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması bekleniyor.

#6
Foto - Koç Holding'den beklenmedik hamle: 6,16 milyar liraya sattılar

Satış gerçekleştiğinde Koç Holding'in kasasına yaklaşık 4,23 milyar lira, Temel Ticaret'in kasasına ise yaklaşık 1,93 milyar lira nakit girecek (Yaklaşık 180 milyon dolar) Koç Holding'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

#7
Foto - Koç Holding'den beklenmedik hamle: 6,16 milyar liraya sattılar

"Şirketimizin Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ("Tüpraş") sermayesinde sahip olduğu 11.000.000 TL nominal değerli A grubu paylar (çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık yüzde 0,57) ile Şirketimizin dolaylı ana ortağı Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin Tüpraş sermayesinde sahip olduğu 5.019.979 TL nominal değerli A grubu payların (çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık yüzde 0,26) 1 TL nominal değerli pay için 384,50 TL fiyat üzerinden Merrill Lynch International'a satışına ("İşlem") karar verilmiştir. İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, Bank of America Yatırım Bank A.Ş. 02.09.2026 tarihinde BIST'e başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 03.09.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 07.09.2026 tarihinde de takasının tamamlanması beklenmektedir. İşlem'e konu paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, İşlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir. İşlem'in kapanışını takiben, Şirketimizin Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliği oranı yaklaşık yüzde 3,7; Koç Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Tüpraş'taki toplam pay oranı ise yaklaşık yüzde 50,1 olacaktır. Tüpraş'ın halka açıklık oranı ise yüzde 49,7'ye yükselecektir. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."

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