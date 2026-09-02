Koç Holding'den beklenmedik hamle: 6,16 milyar liraya sattılar

"Şirketimizin Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ("Tüpraş") sermayesinde sahip olduğu 11.000.000 TL nominal değerli A grubu paylar (çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık yüzde 0,57) ile Şirketimizin dolaylı ana ortağı Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin Tüpraş sermayesinde sahip olduğu 5.019.979 TL nominal değerli A grubu payların (çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık yüzde 0,26) 1 TL nominal değerli pay için 384,50 TL fiyat üzerinden Merrill Lynch International'a satışına ("İşlem") karar verilmiştir. İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, Bank of America Yatırım Bank A.Ş. 02.09.2026 tarihinde BIST'e başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 03.09.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 07.09.2026 tarihinde de takasının tamamlanması beklenmektedir. İşlem'e konu paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, İşlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir. İşlem'in kapanışını takiben, Şirketimizin Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliği oranı yaklaşık yüzde 3,7; Koç Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Tüpraş'taki toplam pay oranı ise yaklaşık yüzde 50,1 olacaktır. Tüpraş'ın halka açıklık oranı ise yüzde 49,7'ye yükselecektir. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."