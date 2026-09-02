S-400'lerden sonra S-500'ler geliyor: Türkiye isyan etmekte sonuna kadar haklı

Hindistan’ın S-500 seçeneğine yönelik ilgisinin arkasındaki temel faktörlerden biri olarak Çin’in hızla gelişen balistik ve hipersonik füze kapasitesi gösteriliyor. Yeni Delhi açısından özellikle stratejik tesisler, hava üsleri ve komuta merkezlerine yönelik uzun menzilli füze saldırılarına karşı daha yüksek irtifada görev yapabilecek bir savunma yeteneği önem taşıyor. S-500’ün ileride Hindistan tarafından tedarik edilmesi durumunda, sistemin en zorlu balistik ve yüksek hızlı hedeflere karşı üst katmanda görev yapması; S-400 bataryalarının ise savaş uçakları, seyir füzeleri, İHA’lar ve diğer hava tehditlerine karşı kullanılmaya devam etmesi öngörülüyor.