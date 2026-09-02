S-400'lerden sonra S-500'ler geliyor: Türkiye isyan etmekte sonuna kadar haklı
Türkiye’ye S-400 nedeniyle CAATSA yaptırımı uygulayan ABD’nin, Rus savunma sistemlerini tercih eden diğer ülkelere yönelik tutumu yeniden tartışma konusu oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye’ye S-400 nedeniyle CAATSA yaptırımı uygulayan ABD’nin, Rus savunma sistemlerini tercih eden diğer ülkelere yönelik tutumu yeniden tartışma konusu oldu.
Washington, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasını CAATSA kapsamında yaptırımla karşılamıştı. Buna karşın Hindistan’ın S-400 alımı konusunda benzer ölçekte bir yaptırım sürecinin işletilmemesi, Türk kamuoyunda ABD’nin ülkelere göre farklı politikalar uyguladığı yönündeki değerlendirmelere neden oluyor.
Bu tartışmaların sürdüğü bir dönemde Hindistan’ın S-500 Prometheus’a ilgi gösterdiğine yönelik haberler dikkat çekti. Yeni Delhi S-400 tedarikinin ardından Rusya’dan daha gelişmiş S-500 sistemleri almaya hazırlanıyor.
GDH Haber'de yer alan habere göre, Hindistan’ın, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin üzerine daha gelişmiş bir savunma katmanı eklemek amacıyla S-500 Prometheus sistemini değerlendirdiği bildiriliyor.
The Economic Times’ın Times of India kaynaklı haberine göre S-500 seçeneği, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen savunma görüşmelerinde gündeme geldi.
Bununla birlikte, Yeni Delhi ile Moskova arasında S-500 alımına yönelik imzalanmış bir anlaşma bulunmuyor. Hindistan ya da Rusya tarafından da şu aşamada resmî bir satın alma kararı açıklanmış değil.
Hindistan, Rusya’dan satın aldığı S-400 sistemlerini hâlihazırda uzun menzilli hava savunmasının önemli unsurlarından biri olarak kullanıyor. S-400; savaş uçakları, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve bazı balistik füze tehditlerine karşı görev yapabiliyor. S-500 ise daha yüksek irtifa ve hızlarda seyreden balistik füze hedeflerini önlemeye odaklanan farklı bir kabiliyet sunuyor.
Bu nedenle olası bir S-500 tedarikinin S-400 filosunu tamamen değiştirmekten çok, Hindistan’ın çok katmanlı hava ve füze savunma yapısına daha üst seviyede yeni bir kapasite kazandırması bekleniyor.
Rusya’nın geliştirdiği S-500 Prometheus, özellikle balistik füzeler, yüksek irtifada uçan hedefler ve hipersonik tehditlere karşı kullanılmak üzere tasarlanmış bir hava ve füze savunma sistemi. Rus kaynakları, sistemin belirli balistik hedeflere karşı yaklaşık 600 kilometreye varan angajman menziline ve yaklaşık 180-200 kilometre seviyesine ulaşabilen önleme irtifasına sahip olduğunu ileri sürüyor. Ancak söz konusu rakamların bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış, kapsamlı operasyonel performans verileri olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
Hindistan’ın S-500 seçeneğine yönelik ilgisinin arkasındaki temel faktörlerden biri olarak Çin’in hızla gelişen balistik ve hipersonik füze kapasitesi gösteriliyor. Yeni Delhi açısından özellikle stratejik tesisler, hava üsleri ve komuta merkezlerine yönelik uzun menzilli füze saldırılarına karşı daha yüksek irtifada görev yapabilecek bir savunma yeteneği önem taşıyor. S-500’ün ileride Hindistan tarafından tedarik edilmesi durumunda, sistemin en zorlu balistik ve yüksek hızlı hedeflere karşı üst katmanda görev yapması; S-400 bataryalarının ise savaş uçakları, seyir füzeleri, İHA’lar ve diğer hava tehditlerine karşı kullanılmaya devam etmesi öngörülüyor.
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