Togg için çok konuşulacak iddia sonrası kritik gelişme! “Ortaklıktan çıkıyorlar” denilmişti: 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'un ortaklarından Vestel Elektronik ve AG Anadolu Grubu Holding'in şirketteki yüzde 23'er paylarını devrederek ortaklıktan çıkmaya hazırlandığı iddia edildi. Türkiye Varlık Fonu'nun hisselerin bir bölümünü alarak Togg'a ortak olabileceği, Turkcell'in ise payını artırabileceği belirtildi. Üç şirket, görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz kesinleşmiş bağlayıcı bir sözleşme bulunmadığını açıkladı.