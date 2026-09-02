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Togg için çok konuşulacak iddia sonrası kritik gelişme! "Ortaklıktan çıkıyorlar" denilmişti: 3 şirketten art arda açıklama geldi

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Togg için çok konuşulacak iddia sonrası kritik gelişme! “Ortaklıktan çıkıyorlar” denilmişti: 3 şirketten art arda açıklama geldi

Togg'un ortaklarından Vestel Elektronik ve AG Anadolu Grubu Holding'in şirketteki yüzde 23'er paylarını devrederek ortaklıktan çıkmaya hazırlandığı iddia edildi. Türkiye Varlık Fonu'nun hisselerin bir bölümünü alarak Togg'a ortak olabileceği, Turkcell'in ise payını artırabileceği belirtildi. Üç şirket, görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz kesinleşmiş bağlayıcı bir sözleşme bulunmadığını açıkladı.

#1
Foto - Togg için çok konuşulacak iddia sonrası kritik gelişme! "Ortaklıktan çıkıyorlar" denilmişti: 3 şirketten art arda açıklama geldi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üreticisi Togg'un hissedar yapısında dikkat çeken bir değişiklik gündemde. Şirketin mevcut ortaklarından Vestel Elektronik ile AG Anadolu Grubu Holding'in Togg'daki paylarını devrederek ortaklıktan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

#2
Foto - Togg için çok konuşulacak iddia sonrası kritik gelişme! "Ortaklıktan çıkıyorlar" denilmişti: 3 şirketten art arda açıklama geldi

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) ise hisse devri süreciyle birlikte Togg'un yeni ortaklarından biri olabileceği belirtildi.

#3
Foto - Togg için çok konuşulacak iddia sonrası kritik gelişme! "Ortaklıktan çıkıyorlar" denilmişti: 3 şirketten art arda açıklama geldi

Gündeme gelen iddiaya göre Vestel Elektronik ve AG Anadolu Grubu Holding, Togg'da sahip oldukları yüzde 23'er oranındaki hisselerini diğer ortaklara devretmek üzere görüşmeler yürütüyor.

#4
Foto - Togg için çok konuşulacak iddia sonrası kritik gelişme! "Ortaklıktan çıkıyorlar" denilmişti: 3 şirketten art arda açıklama geldi

Böylece iki şirketin toplamda Togg'un yüzde 46'sına karşılık gelen paylarının el değiştirmesi gündeme gelebilecek. Hisse devrinin gerçekleşmesi halinde payların bir bölümünün Türkiye Varlık Fonu tarafından alınacağı öne sürüldü. Böylece TVF, Türkiye'nin elektrikli otomobil üreticisi Togg'un ortaklık yapısına dahil olacak.

#5
Foto - Togg için çok konuşulacak iddia sonrası kritik gelişme! "Ortaklıktan çıkıyorlar" denilmişti: 3 şirketten art arda açıklama geldi

Togg'un mevcut ortaklarından Turkcell'in de yapılacak devir kapsamında şirketteki payını artırabileceği iddia edildi. İddiaların ardından Vestel Elektronik, AG Anadolu Grubu Holding ve Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamalar geldi.

#6
Foto - Togg için çok konuşulacak iddia sonrası kritik gelişme! "Ortaklıktan çıkıyorlar" denilmişti: 3 şirketten art arda açıklama geldi

Üç şirket de yatırım politika ve stratejileri kapsamında habere konu hisselerle ilgili çeşitli görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Açıklamalarda, görüşmelerin henüz sonuçlanmadığına dikkat çekilerek kesinleşmiş ve bağlayıcı bir sözleşmenin bulunmadığı vurgulandı.

#7
Foto - Togg için çok konuşulacak iddia sonrası kritik gelişme! "Ortaklıktan çıkıyorlar" denilmişti: 3 şirketten art arda açıklama geldi

Şirketlerin KAP açıklamaları, Togg'un ortaklık yapısında değişikliğe ilişkin görüşmeler yürütüldüğünü doğrularken, Vestel ve Anadolu Grubu'nun ortaklıktan ayrılması ile Türkiye Varlık Fonu'nun şirkete ortak olması konusunda henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor.

#8
Foto - Togg için çok konuşulacak iddia sonrası kritik gelişme! "Ortaklıktan çıkıyorlar" denilmişti: 3 şirketten art arda açıklama geldi

Görüşmelerin sonuçlanması halinde Togg'un hissedar yapısında önemli bir değişiklik yaşanması bekleniyor.

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