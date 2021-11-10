2021-11-10 07:43:25 Acı biberi böyle tüketenler dikkat! Aman sağlığınızdan olmayın
Damarlarınızda oluşan kan pıhtıları, kanın damarlarınızdan sorunsuzca akmasına engel olurlar ve kanınızın yoğunlaşarak yeni pıhtılar oluşturması, inme yani felç geçirme riskinizi de artırır. Peki, tıbbi tedavinin yanı sıra doğal yollardan kan pıhtılaşmasını engellemenin bir yolu var mı? Bilimsel araştırmalara göre kanınızın pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olabilecek bazı yiyecekleri ve bitkileri öğrenmeye ne dersiniz? İşte o besinler...