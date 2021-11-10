Acı biberi böyle tüketenler dikkat! Aman sağlığınızdan olmayın

Nasıl tüketebilirsiniz? Hem kuru hem de çiğ zencefil özleri kan pıhtılarının oluşumunu azaltabilir. Sağlık için muhteşem faydalarından yararlanmak için meyve suları, et suyu veya pişirdiğiniz yemeklere zencefil ekleyin. Ayrıca günde 2 veya 3 bardak zencefil çayı içebilirsiniz. Çayı hazırlamak için 1 bardak suyla birkaç dilim taze zencefil kökünü kaynatın ve 5 dakika demlenmesine izin verin. Çayı süzün. Tadını kırmak için biraz limon suyu ve bal ekleyebilirsiniz.