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Acı biberi böyle tüketenler dikkat! Aman sağlığınızdan olmayın

2021-11-10 07:43:25
Acı biberi böyle tüketenler dikkat! Aman sağlığınızdan olmayın

Damarlarınızda oluşan kan pıhtıları, kanın damarlarınızdan sorunsuzca akmasına engel olurlar ve kanınızın yoğunlaşarak yeni pıhtılar oluşturması, inme yani felç geçirme riskinizi de artırır. Peki, tıbbi tedavinin yanı sıra doğal yollardan kan pıhtılaşmasını engellemenin bir yolu var mı? Bilimsel araştırmalara göre kanınızın pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olabilecek bazı yiyecekleri ve bitkileri öğrenmeye ne dersiniz? İşte o besinler...

#1
Foto -

#2
Foto - 2002’de yayımlanan bir araştırma, zencefilin kolesterol düşürücü, antitrombotik (kanın pıhtılaşmasını engelleyen ya da oluşan pıhtıyı eriten ilaçlar) ve anti-enflamatuvar (iltihap karşıtı) bir ajan olarak kullanılabileceğini ortaya koydu.

2002’de yayımlanan bir araştırma, zencefilin kolesterol düşürücü, antitrombotik (kanın pıhtılaşmasını engelleyen ya da oluşan pıhtıyı eriten ilaçlar) ve anti-enflamatuvar (iltihap karşıtı) bir ajan olarak kullanılabileceğini ortaya koydu.

#3
Foto - Nasıl tüketebilirsiniz? Hem kuru hem de çiğ zencefil özleri kan pıhtılarının oluşumunu azaltabilir. Sağlık için muhteşem faydalarından yararlanmak için meyve suları, et suyu veya pişirdiğiniz yemeklere zencefil ekleyin. Ayrıca günde 2 veya 3 bardak zencefil çayı içebilirsiniz. Çayı hazırlamak için 1 bardak suyla birkaç dilim taze zencefil kökünü kaynatın ve 5 dakika demlenmesine izin verin. Çayı süzün. Tadını kırmak için biraz limon suyu ve bal ekleyebilirsiniz.

Nasıl tüketebilirsiniz? Hem kuru hem de çiğ zencefil özleri kan pıhtılarının oluşumunu azaltabilir. Sağlık için muhteşem faydalarından yararlanmak için meyve suları, et suyu veya pişirdiğiniz yemeklere zencefil ekleyin. Ayrıca günde 2 veya 3 bardak zencefil çayı içebilirsiniz. Çayı hazırlamak için 1 bardak suyla birkaç dilim taze zencefil kökünü kaynatın ve 5 dakika demlenmesine izin verin. Çayı süzün. Tadını kırmak için biraz limon suyu ve bal ekleyebilirsiniz.

#4
Foto - 2. Zerdeçal Zerdeçal, çok doğal bir anti-enflamatuvar bitki olarak bilinir. Ancak aynı zamanda doğal bir kan inceltici olarak da işlev görür. Bunu sağlayan da zerdeçalın temel bileşeni kurkumindir.

2. Zerdeçal Zerdeçal, çok doğal bir anti-enflamatuvar bitki olarak bilinir. Ancak aynı zamanda doğal bir kan inceltici olarak da işlev görür. Bunu sağlayan da zerdeçalın temel bileşeni kurkumindir.

#5
Foto - Kurkumin, trombositlerin (kan pulcukları) bir araya toplanmasını ve pıhtı oluşturmasını önlemeye yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalar da kurkumin ve türevlerinin günlük tüketimde kanın pıhtılaşmasını önleyici etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Kurkumin, trombositlerin (kan pulcukları) bir araya toplanmasını ve pıhtı oluşturmasını önlemeye yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalar da kurkumin ve türevlerinin günlük tüketimde kanın pıhtılaşmasını önleyici etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

#6
Foto - Nasıl tüketebilirsiniz? Çaya, salatalara ve diğer öğünlere zerdeçal tozu ekleyin. Ayrıca yatmadan önce her gün bir bardak zerdeçallı süt içebilirsiniz . Bir takviye kullanıyorsanız doğru dozaj ayarlaması için önce doktorunuza danışın. Ayrıca kan inceltici ve kan sulandırıcı ilaçlar ile birlikte zerdeçal takviyelerini yine doktorunuza danışmadan sakın kullanmayın.

Nasıl tüketebilirsiniz? Çaya, salatalara ve diğer öğünlere zerdeçal tozu ekleyin. Ayrıca yatmadan önce her gün bir bardak zerdeçallı süt içebilirsiniz . Bir takviye kullanıyorsanız doğru dozaj ayarlaması için önce doktorunuza danışın. Ayrıca kan inceltici ve kan sulandırıcı ilaçlar ile birlikte zerdeçal takviyelerini yine doktorunuza danışmadan sakın kullanmayın.

#7
Foto - 3. Sarımsak Sarımsak, kalp sağlığı için çok faydalıdır. Sarımsaktaki adenozin, allisin ve parafinik polisülfidler gibi kükürt içeren bileşikler kan inceltici görevi görür.

3. Sarımsak Sarımsak, kalp sağlığı için çok faydalıdır. Sarımsaktaki adenozin, allisin ve parafinik polisülfidler gibi kükürt içeren bileşikler kan inceltici görevi görür.

#8
Foto - Sarımsak ayrıca kan kolesterolü ve trigliserit seviyelerini düşürebilir ve bu da plak oluşumu ile kalp krizi riskini azaltabilir.

Sarımsak ayrıca kan kolesterolü ve trigliserit seviyelerini düşürebilir ve bu da plak oluşumu ile kalp krizi riskini azaltabilir.

#9
Foto - Journal of Postgraduate Medicine'de yayınlanan bir araştırma, sarımsağın emboli riskinin önlenmesinde yararlı olabileceğini kanıtladı.

Journal of Postgraduate Medicine'de yayınlanan bir araştırma, sarımsağın emboli riskinin önlenmesinde yararlı olabileceğini kanıtladı.

#10
Foto - Nasıl tüketebilirsiniz? Her gün mümkünse aç karnına 2 veya 3 diş çiğ sarımsak yiyin. Sarımsak takviyesi kullanmak istiyorsanız da mutlaka doktorunuza danışın.

Nasıl tüketebilirsiniz? Her gün mümkünse aç karnına 2 veya 3 diş çiğ sarımsak yiyin. Sarımsak takviyesi kullanmak istiyorsanız da mutlaka doktorunuza danışın.

#11
Foto - 4. Tarçın Tarçın bir başka etkili ve doğal antikoagülandır. Çünkü güçlü bir antikoagülan görevi gören kumarin içerir.

4. Tarçın Tarçın bir başka etkili ve doğal antikoagülandır. Çünkü güçlü bir antikoagülan görevi gören kumarin içerir.

#12
Foto - Bu baharat, kan basıncını dengeleme ve iltihabı kurutma özelliğine de sahiptir. Tarçın ayrıca felç geçirme olasılığını da azaltır.

Bu baharat, kan basıncını dengeleme ve iltihabı kurutma özelliğine de sahiptir. Tarçın ayrıca felç geçirme olasılığını da azaltır.

#13
Foto - Nasıl tüketebilirsiniz? Çok sayıda yemek ve içeceğin tadını ve kokusunu çeşitlendirmek için toz tarçın ekleyebilirsiniz. Ancak dikkat! Aşırı ve uzun süreli tarçın kullanımı karaciğerde hasara neden olabilir. Bu nedenle ölçülü kullandığınızdan emin olun.

Nasıl tüketebilirsiniz? Çok sayıda yemek ve içeceğin tadını ve kokusunu çeşitlendirmek için toz tarçın ekleyebilirsiniz. Ancak dikkat! Aşırı ve uzun süreli tarçın kullanımı karaciğerde hasara neden olabilir. Bu nedenle ölçülü kullandığınızdan emin olun.

#14
Foto - 5.Acı biber Acı biberin güçlü bir kan inceltici etkisi vardır ve ayrıca kan dolaşımını hızlandırır. Kapsaisin adı verilen atardamarları daraltan yağ birikintilerini temizlemeye yardımcı, pıhtıları temizlemek için arterleri ve kan damarlarını genişletmeye yardımcı olabilecek bir kimyasal içerir.

5.Acı biber Acı biberin güçlü bir kan inceltici etkisi vardır ve ayrıca kan dolaşımını hızlandırır. Kapsaisin adı verilen atardamarları daraltan yağ birikintilerini temizlemeye yardımcı, pıhtıları temizlemek için arterleri ve kan damarlarını genişletmeye yardımcı olabilecek bir kimyasal içerir.

#15
Foto - Aynı zamanda pıhtı oluşumunda önemli bir rol oynayan, çözünmeyen bir protein fibrin yoğunluğunun azaltılmasına da yardımcı olur. Ayrıca bu baharat, tansiyonunuzu düşürmeye ve genel kalp sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olur.

Aynı zamanda pıhtı oluşumunda önemli bir rol oynayan, çözünmeyen bir protein fibrin yoğunluğunun azaltılmasına da yardımcı olur. Ayrıca bu baharat, tansiyonunuzu düşürmeye ve genel kalp sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olur.

#16
Foto - Nasıl tüketebilirsiniz? Yemeklere ve çorbalara taze, doğranmış kırmızı biberleri ekleyin. Ayrıca kahvaltılık yemekler, salatalar ve diğer yemeklere toz kırmızı biber serpebilirsiniz.

Nasıl tüketebilirsiniz? Yemeklere ve çorbalara taze, doğranmış kırmızı biberleri ekleyin. Ayrıca kahvaltılık yemekler, salatalar ve diğer yemeklere toz kırmızı biber serpebilirsiniz.

#17
Foto - 6. E vitamini E vitamini, kan dolaşımını düzenlemek ve kan pıhtılarını önlemek dahil olmak üzere çeşitli tıbbi faydalara sahiptir. Ağızdan alındığında kan pıhtılaşması riskini azaltabilir.

6. E vitamini E vitamini, kan dolaşımını düzenlemek ve kan pıhtılarını önlemek dahil olmak üzere çeşitli tıbbi faydalara sahiptir. Ağızdan alındığında kan pıhtılaşması riskini azaltabilir.

#18
Foto - Nasıl tüketebilirsiniz? E vitamini kapsülleri, günlük E vitamini ihtiyacını sağlamak için iyi bir seçenektir. Ancak takviye almadan önce doktorunuza danışın. Ayrıca yumurta, et, tahıl ve çeşitli taze meyve ve sebzeler gibi E vitamini yönünden zengin yiyecekler de tüketebilirsiniz.

Nasıl tüketebilirsiniz? E vitamini kapsülleri, günlük E vitamini ihtiyacını sağlamak için iyi bir seçenektir. Ancak takviye almadan önce doktorunuza danışın. Ayrıca yumurta, et, tahıl ve çeşitli taze meyve ve sebzeler gibi E vitamini yönünden zengin yiyecekler de tüketebilirsiniz.

#19
Foto - KAN SULANDIRICI ÖZELLİĞE SAHİP DİĞER GIDALAR Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA bakımından zengin balıkların, kan inceltici etkileri olduğu belirtilmiştir.

KAN SULANDIRICI ÖZELLİĞE SAHİP DİĞER GIDALAR Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA bakımından zengin balıkların, kan inceltici etkileri olduğu belirtilmiştir.

#20
Foto - Bitter çikolatada bulunan kakaodaki flavonoidler, kanın incelmesine yardımcı olabilir.

Bitter çikolatada bulunan kakaodaki flavonoidler, kanın incelmesine yardımcı olabilir.

#21
Foto - Ceviz, badem, fındık, kaju fıstığı, antep fıstığı gibi yemişler de etkilidir.Ananas, kandaki yoğunluğu azaltmaya yardımcı olabilecek 'bromelain' adlı bir enzim içerir.

Ceviz, badem, fındık, kaju fıstığı, antep fıstığı gibi yemişler de etkilidir.Ananas, kandaki yoğunluğu azaltmaya yardımcı olabilecek 'bromelain' adlı bir enzim içerir.

#22
Foto - Yeşil çay, damarları rahatlatıp dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir.

Yeşil çay, damarları rahatlatıp dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir.

#23
Foto - Hücreleri canlı tutmak ve susuz kalmasını engellemek için bol su için. Ek olarak bazı doğal kan inceltici besinler ve şifalı bitkiler reçeteli ilaçlarla etkileşime girebilir. Sizin için en iyi olanı belirlemek için mutlaka doktorunuza danışın.

Hücreleri canlı tutmak ve susuz kalmasını engellemek için bol su için. Ek olarak bazı doğal kan inceltici besinler ve şifalı bitkiler reçeteli ilaçlarla etkileşime girebilir. Sizin için en iyi olanı belirlemek için mutlaka doktorunuza danışın.

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