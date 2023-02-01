  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Aç kalan tilki ilçe merkezine böyle indi

2023-02-01 17:37:04
Aç kalan tilki ilçe merkezine böyle indi

Hakkari Yüksekova'da yiyecek aramak için ilçe merkezine inen tilki böyle görüntülendi.

#1
Foto - Aç kalan tilki ilçe merkezine böyle indi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulmak için ilçe merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi.

#2
Foto - Aç kalan tilki ilçe merkezine böyle indi

Son günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde yaşayan yaban hayvanları yiyecek bulmak için şehir merkezine inmeye başladı. İlçenin Orman Mahallesi’nde yaşayan öğretmen Ümit Bartın, akşam saatlerinde evlerinin yakınlarında yiyecek arayan tilkiyi kayda aldı.

#3
Foto - Aç kalan tilki ilçe merkezine böyle indi

Bir süre evin yanındaki çöplükte yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu.

#4
Foto - Aç kalan tilki ilçe merkezine böyle indi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ümit Bartın, camdan dışarıya baktığı zaman yiyecek arayan bir tilki gördüğünü belirterek, “Kış aylarında doğada yiyecek bulamayan hayvanlar yerleşim alanlarına geliyor. Onun için hepimiz bir kap yemeği dışarıya bıraksak en azında bu hayvanlar aç kalmayacak” dedi.

Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama: İzin verilmeyecek!
Ekonomi

Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama: İzin verilmeyecek!

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, "Ramazan bitene kadar elimizden geldiğince kırmızı ete zam yapmayacağız. Spekülatörleri..
İyi halt ettin Ahmet Hakan! Başın göğe erdi mi şimdi
Medya

İyi halt ettin Ahmet Hakan! Başın göğe erdi mi şimdi

Melih Altınok, saçlarını platin sarısına boyattığı için övgü üstüne övgü alan Bilecik'in Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı'na düzüle..
Tayyip Erdoğan'a alçakça iftira! Tam anlamıyla mide bulandırıcı
Medya

Tayyip Erdoğan'a alçakça iftira! Tam anlamıyla mide bulandırıcı

Soros'un fonladığı t24'te köşe dolduran müzmin Erdoğan düşmanı Mehmet Yakup Yılmaz, yine karakterinin gereğini yerine getirdi. Tayyip Erdoğa..
Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetti! İşte herkesin aradığı o film
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetti! İşte herkesin aradığı o film

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, muhalefetin içine düştüğü hali "bir komide filminden alıntı" diyerek diyal..
Milli Gazete'ye uyarı: Duracağın yer orası değil
Medya

Milli Gazete'ye uyarı: Duracağın yer orası değil

Milli Gazete'ye çağrı yapan Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet'in yalan haberini hatırlatarak, "Senin yerin CHP'nin yanı değil, AK Parti'ni..
Türkiye için müthiş olay! Bakan Varank duyurdu
Gündem

Türkiye için müthiş olay! Bakan Varank duyurdu

Türkiye, sanayinin her alanında yerli ve milli bir dönüşüm yaşarken bunun sınai mülkiyet haklarına yansıması da ortaya çıktı. 29 yıl sonra i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23