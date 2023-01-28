Abramoviç'ten Türkiye devi için yeni karar

Kremlin kendisini hiçbir zaman resmi bir elçi olarak ilan etmedi. Ancak savaşın başından bu yana Putin ile birkaç kez görüştüğü iddia ediliyor. Putin’in ofisinin en üst düzey yetkilisi konumundaki Anton Vaino’ya doğrudan telefonla erişimi var. Şu sıralar iki haftada bir esir takaslarına aracılık ediyor. Geçen aylarda İsrail’de, soykırım anmalarını yaşatmak için yarım milyon dolarlık bir bağış yaptı. Eskiden valilik yaptığı Chukotka bölgesine de yatırım yapmaya devam ediyor. Bu durum İsrail ve Rus hükümetleri ile ilişkilerini sıcak tutuyor.