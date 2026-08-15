20 Ağustos’taki bu fırsat kaçmaz: A101’e klima ve elektrikli araç geliyor!

Metal Ayaklı Cam Sunumluk (25 cm): 299 TL Aynalı Metal Sunum Tepsisi (24 cm): 249 TL 4+1 Pasta Tabağı Seti: 249 TL Gravürlü Renkli Bardak 2'li (350 cc): 169 TL Desenli Kahve Yanı Bardak 2'li (120 cc): 199 TL Bombeli Seramik Kase (12 cm): 89,50 TL Oval Tepsi (35x27 cm): 79,50 TL Figürlü Silikon Üçlü Çelik Maşa: 115 TL Figürlü Silikon Spatula: 115 TL Opal Fırın Kabı Çeşitleri: 149 TL Dondurma Kaşığı: 29,50 TL Donut Şekilli Buzluk: 39,50 TL Desenli Su Şişesi (750 ml): 69,50 TL Oval Saklama Kabı Seti 3'lü (2 L, 3.5 L, 5 L): 229 TL Kare Saklama Kabı Seti 4'lü: 79,50 TL Kase Seti 5'li: 199 TL Çok Amaçlı Lavabo ve Buzluk Matı: 59,50 TL Salata Kurutucu (5 L): 169 TL Süzgeçli Kare Kase (4 L): 109 TL Mini Süzgeç (15 cm): 19,50 TL Metal Peçetelik ve Nihale Çeşitleri: 149 TL Boncuk Detaylı Plastik Kase 4'lü (230 ml): 99,50 TL Cam Küllük (210 ml): 39,50 TL Doldurulabilir Mutfak Çakmağı: 49,50 TL Ayaklı Metal Sunumluk 2'li: 349 TL Kancalı Çok Amaçlı Raf: 299 TL Plastik Tabak 10'lu: 39,50 TL Echo Dondurmalık 2'li (245 cc): 199 TL Plastik Kase (350 ml): 24,50 TL Plastik Kayık Tabak (350 ml): 24,50 TL Plastik Bardak (350 ml): 24,50 TL