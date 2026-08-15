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Ekonomi
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20 Ağustos’taki bu fırsat kaçmaz: A101’e klima ve elektrikli araç geliyor!

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20 Ağustos’taki bu fırsat kaçmaz: A101’e klima ve elektrikli araç geliyor!

20 Ağustos 2026 A101 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesiyle tüketicilerin beğenisine sunuldu. Bu perşembe zincir market raflarında iklimlendirme sistemlerinden mutfak gereçlerine kadar pek çok cazip seçenek yer alıyor. Sınırlı stoklarla satışa çıkacak fırsat ürünleri arasında sürdürülebilir ulaşım araçları da dikkat çekiyor. A101 kampanyalı broşürün öne çıkan tüm detayları yayında.

#1
Foto - 20 Ağustos’taki bu fırsat kaçmaz: A101’e klima ve elektrikli araç geliyor!

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden A101’in ağustos ayına özel hazırladığı yeni kampanya dönemi başlıyor. Müşterilerin merakla beklediği broşürde hem ev ekonomisine katkı sağlayacak elektronik cihazlar hem de pratik ev aletleri uygun fiyat avantajlarıyla raflardaki yerini alıyor. Şehir içi ulaşımda çevreci çözümler arayanlar ve yaz sıcaklarında serinlemek isteyenler için hazırlanan bu özel seçkideki ürün özellikleri ile fiyat listesi A101 kataloğunda.

#2
Foto - 20 Ağustos’taki bu fırsat kaçmaz: A101’e klima ve elektrikli araç geliyor!

A101 20 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Özel Tasarım Temalı Arabalar: 249 TL Malibu Seyahat Macerası Bebek Seti: 829 TL İlk Arabam Bitgit Araba: 969 TL Oyuncak Römorklu Traktör: 239 TL Oyuncak Sürtmeli İnşaat Araçları: 179 TL Oyuncak Mini Monster / Mini Cooper: 279 TL Kinetik Kum (350 g): 59,50 TL Oyun Hamuru (10x100 g): 159 TL Oyuncak Direksiyon: 149 TL Oyuncak Süpürge: 149 TL Oyuncak Temizlik Seti Arabası (7 Parça): 389 TL Oyuncak Hamburger / Cup Cake Seti: 119 TL Oyuncak Meyve Kesme Seti: 139 TL Oyuncak Tepsili Çay Seti (10 Parça): 179 TL Oyuncak Kurmalı Yüzücü Bebek: 119 TL Okul Öncesi Hazırlık Etkinlik Kitabı: 249 TL Kolay Öğrenme Yöntemiyle Dört İşlem Kartları: 259 TL Piyanolu Dinozor Oyun Halısı: 749 TL Pencereli Kitap: 169 TL 1000 Parça Puzzle: 99,50 TL Ahşap Denge Oyunu: 189 TL

#3
Foto - 20 Ağustos’taki bu fırsat kaçmaz: A101’e klima ve elektrikli araç geliyor!

Jakarlı El Yüz Havlusu (50x70 cm): 69,50 TL Jakarlı El Havlusu (30x40 cm): 34,50 TL Kabin Boy Valiz (PP): 999 TL Orta Boy Valiz (PP): 1.199 TL Büyük Boy Valiz (PP): 1.399 TL Saçaklı Banyo Havlusu Takımı (50x85 cm ve 70x140 cm): 219 TL Kurulama Bezi 5'li (30x40 cm): 99,50 TL Kadın / Erkek Yarım Konç Spor Çorap 3'lü: 74,50 TL Bambu Kadın Soket Çorap: 27,50 TL Yoga Çorabı: 79,50 TL Şortlu Basic Pijama Takımı: 329 TL Karartma Fon Perde (145x250 cm): 399 TL Metal Kutulu Dikiş Seti: 109 TL Kapı Arkası Askısı (8 Askılı): 29,50 TL Yapışkanlı Mini Metal Ev Aksesuarları: 99,50 TL Deniz Kızı Toka: 99,50 TL Deniz Kızı Taç: 129 TL Takı Organizatörü: 149 TL Ahtapot Figürlü Anahtarlık: 59,50 TL Kutulu Toka: 79,50 TL Katlanabilir Bez Çanta (45x37 cm): 79,50 TL Ahşap Çubuklu Dekoratif Raf: 109 TL Metal Çerçeveli Boy Aynası (50x150 cm): 1.499 TL

#4
Foto - 20 Ağustos’taki bu fırsat kaçmaz: A101’e klima ve elektrikli araç geliyor!

Metal Ayaklı Cam Sunumluk (25 cm): 299 TL Aynalı Metal Sunum Tepsisi (24 cm): 249 TL 4+1 Pasta Tabağı Seti: 249 TL Gravürlü Renkli Bardak 2'li (350 cc): 169 TL Desenli Kahve Yanı Bardak 2'li (120 cc): 199 TL Bombeli Seramik Kase (12 cm): 89,50 TL Oval Tepsi (35x27 cm): 79,50 TL Figürlü Silikon Üçlü Çelik Maşa: 115 TL Figürlü Silikon Spatula: 115 TL Opal Fırın Kabı Çeşitleri: 149 TL Dondurma Kaşığı: 29,50 TL Donut Şekilli Buzluk: 39,50 TL Desenli Su Şişesi (750 ml): 69,50 TL Oval Saklama Kabı Seti 3'lü (2 L, 3.5 L, 5 L): 229 TL Kare Saklama Kabı Seti 4'lü: 79,50 TL Kase Seti 5'li: 199 TL Çok Amaçlı Lavabo ve Buzluk Matı: 59,50 TL Salata Kurutucu (5 L): 169 TL Süzgeçli Kare Kase (4 L): 109 TL Mini Süzgeç (15 cm): 19,50 TL Metal Peçetelik ve Nihale Çeşitleri: 149 TL Boncuk Detaylı Plastik Kase 4'lü (230 ml): 99,50 TL Cam Küllük (210 ml): 39,50 TL Doldurulabilir Mutfak Çakmağı: 49,50 TL Ayaklı Metal Sunumluk 2'li: 349 TL Kancalı Çok Amaçlı Raf: 299 TL Plastik Tabak 10'lu: 39,50 TL Echo Dondurmalık 2'li (245 cc): 199 TL Plastik Kase (350 ml): 24,50 TL Plastik Kayık Tabak (350 ml): 24,50 TL Plastik Bardak (350 ml): 24,50 TL

#5
Foto - 20 Ağustos’taki bu fırsat kaçmaz: A101’e klima ve elektrikli araç geliyor!

Oto Araç İçi Buzdolabı (8 L): 1.999 TL Basınçlı Yıkama Makinesi: 2.699 TL Oto Araç Güneşlik Brandası: 569 TL Mini Kompresör (100 PSI): 849 TL Dijital Hava Kompresörü: 969 TL Oto Jet Fan: 1.299 TL Visco Seyahat Yastığı: 599 TL Oto Göçük Onarım Aleti (1+1): 219 TL Çift Kameralı Yol Kayıt Cihazı (1080P Full HD): 799 TL Kablosuz Dijital Hava Kompresörü: 1.149 TL Oto Araç İçi Kamera (2K 2560x1440P): 1.999 TL Oto Telefon Tutucu: 169 TL Araç İçi Çöp Kovası (1 L): 99,50 TL Oto Detaylı Temizleme Fırçası (5+1): 149 TL Oto Yıkama Süngeri: 129 TL Oto Temizleyici Eldiven: 75 TL Oto 12 V Akü Hızlı Şarj / Onarım Cihazı: 699 TL Araç İçi Havalı Şişme Yatak: 1.599 TL Lastik Parlatıcı ve Plastik Aksam Yenileyici (500 ml): 159 TL Motor Temizleme Spreyi (500 ml): 159 TL Oto Parfüm (150 ml): 109 TL Monoblok 26 Çekmece Organizer Kutusu: 729 TL Mikrofiber Askılı Bez (50x70 cm): 169 TL Oto Klima Temizleme Spreyi (125 ml): 109 TL Torpidos Temizleme Spreyi (500 ml): 159 TL 19" Takım Çantası: 479 TL Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu: 399 TL

#6
Foto - 20 Ağustos’taki bu fırsat kaçmaz: A101’e klima ve elektrikli araç geliyor!

Üç Tekerlekli Elektrikli Kamyonet: 279.990 TL Elektrikli Araç (4 Kişilik / Kapalı): 239.990 TL 250 CC Benzinli Cross Motosiklet: 89.990 TL 50 CC Benzinli Moped: 49.990 TL 10.000 mAh 4'ü 1 Arada Kablolu Powerbank: 399 TL Bluetooth Kulaklık: 479 TL Yapay Zeka Çevirici Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 699 TL Çocuk Fotoğraf Makinesi: 699 TL

#7
Foto - 20 Ağustos’taki bu fırsat kaçmaz: A101’e klima ve elektrikli araç geliyor!

Jel Yüz Maskesi: 249 TL Migren Bandı: 399 TL 4 Başlıklı Masaj Aleti: 699 TL Gözleme ve Krep Makinesi (1200 W): 1.299 TL Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 1.699 TL Elektrikli Cezve: 409 TL Çubuk Blender (400 W): 899 TL Şarjlı Kablosuz Kullanım 2'si 1 Arada Şarjlı Mikser ve Doğrayıcı: 599 TL Kablosu Dik Süpürge (850 W): 1.799 TL Dijital Baskül: 379 TL

#8
Foto - 20 Ağustos’taki bu fırsat kaçmaz: A101’e klima ve elektrikli araç geliyor!

12000 BTU Klima: 28.999 TL 18000 BTU Klima: 39.999 TL 18000 BTU Klima (DC Inverter): 29.899 TL 24000 BTU Klima (DC Inverter): 39.999 TL 12000 BTU Cool Wi-Fi Klima: 20.499 TL 18000 BTU Cool Wi-Fi Klima: 29.899 TL 24000 BTU Cool Wi-Fi Klima: 39.999 TL 12000 BTU Inverter Klima R32: 20.499 TL 18000 BTU Inverter Klima R32: 29.899 TL 24000 BTU Inverter Klima R32: 39.999 TL

#9
Foto - 20 Ağustos’taki bu fırsat kaçmaz: A101’e klima ve elektrikli araç geliyor!

İŞTE A101 İNDİRİMLERİ...

#10
Foto - 20 Ağustos’taki bu fırsat kaçmaz: A101’e klima ve elektrikli araç geliyor!

İŞTE A101 İNDİRİMLERİ...

#11
Foto - 20 Ağustos’taki bu fırsat kaçmaz: A101’e klima ve elektrikli araç geliyor!

İŞTE A101 İNDİRİMLERİ...

#12
Foto - 20 Ağustos’taki bu fırsat kaçmaz: A101’e klima ve elektrikli araç geliyor!

İŞTE A101 İNDİRİMLERİ...

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