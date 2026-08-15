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KAAN ve KIZILELMA küresel ligin dengelerini değiştirdi! Savunma sanayiinde 100 milyar dolarlık tarihi eşik paramparça edildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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KAAN ve KIZILELMA küresel ligin dengelerini değiştirdi! Savunma sanayiinde 100 milyar dolarlık tarihi eşik paramparça edildi

Türkiye, son 25 yılda gerçekleştirdiği devasa teknolojik dönüşümle savunma sanayiindeki toplam proje hacmini 100 milyar doların üzerine taşıyarak küresel çapta tarihe geçecek bir başarıya imza attı. Yerlilik oranının yüzde 80'in üzerine çıktığı, yıllık AR-GE harcamalarının 3,5 milyar dolara fırladığı ve 4 bin 500'ü aşkın firmanın yer aldığı dev ekosistem, Türkiye'yi dünyanın en kritik güç merkezlerinden biri haline getirdi. KAAN, KIZILELMA, AKINCI ve ÇELİK KUBBE gibi oyunun kurallarını değiştiren milli projeler, 185 ülkeye ulaşılan 10 milyar doları aşkın ihracat rekoruyla Türk mühendisliğinin kudretini bütün dünyaya kanıtladı.

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Foto - KAAN ve KIZILELMA küresel ligin dengelerini değiştirdi! Savunma sanayiinde 100 milyar dolarlık tarihi eşik paramparça edildi

Türkiye'nin savunma sanayii, son 25 yılda büyük bir dönüşüm yaşayarak dünyanın dikkatle takip ettiği sektörlerden biri haline geldi. 2002 yılında 56 firma ve 62 projeyle faaliyet gösteren sektör, bugün 4 bin 500'ü aşkın firma ve bin 400'den fazla projeden oluşan dev bir ekosisteme dönüştü.

#2
Foto - KAAN ve KIZILELMA küresel ligin dengelerini değiştirdi! Savunma sanayiinde 100 milyar dolarlık tarihi eşik paramparça edildi

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; yaklaşık 5,5 milyar dolar seviyesindeki proje hacmi 100 milyar doların üzerine çıkarken, savunma ve havacılık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doların üzerine yükseldi. Bu yılın ocak-temmuz döneminde 5,79 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat 11,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Sektördeki yıllık AR-GE harcamaları 49 milyon dolardan 3,5 milyar dolara yükselirken, yerlilik oranı da yüzde 20'den yüzde 80'in üzerine çıktı. Savunma sanayiinde doğrudan istihdam edilen kişi sayısı ise 100 bini aşarak sektörün ekonomik ve teknolojik gücünü ortaya koydu.

#3
Foto - KAAN ve KIZILELMA küresel ligin dengelerini değiştirdi! Savunma sanayiinde 100 milyar dolarlık tarihi eşik paramparça edildi

İHA'lar, Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümünün dünyada en fazla ses getiren alanlarından biri oldu. Bayraktar TB2 ve AKINCI ile elde edilen başarı, KIZILELMA ile insansız muharip jet teknolojisine taşındı. KAAN ve HÜRJET ise Türkiye'nin insanlı askeri uçak geliştirme kabiliyetini ileri seviyeye çıkardı. GÖKBEY ile de özgün helikopter tasarımında önemli bir eşik aşıldı. Denizlerde MİLGEM ile başlayan milli savaş gemisi üretimi, TF-2000 ve MİLDEN projeleriyle yeni bir aşamaya taşınıyor. TCG ANADOLU ve TB3 birlikteliği ise deniz ve hava gücünü aynı platformda buluşturan yeni bir konsept ortaya koyuyor.

#4
Foto - KAAN ve KIZILELMA küresel ligin dengelerini değiştirdi! Savunma sanayiinde 100 milyar dolarlık tarihi eşik paramparça edildi

HİSAR ve SİPER ile katmanlı hava savunma kapasitesini güçlendiren Türkiye, ÇELİK KUBBE ile radar, sensör, elektronik harp ve hava savunma sistemlerini ortak ağda buluşturan bütünleşik bir mimari kuruyor.

#5
Foto - KAAN ve KIZILELMA küresel ligin dengelerini değiştirdi! Savunma sanayiinde 100 milyar dolarlık tarihi eşik paramparça edildi

SOM, ATMACA ve TAYFUN gibi milli mühimmatlar da uzun menzilli hassas vuruş kapasitesini artırıyor. Türk savunma ürünleri bugün 185 ülkeye ihraç edilirken yaklaşık 230 farklı ürün tipi dünya genelinde kullanılıyor. Türkiye, kritik teknolojilerde bağımsızlığını artırarak küresel savunma pazarındaki ağırlığını büyütmeyi hedefliyor.

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