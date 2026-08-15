KAAN ve KIZILELMA küresel ligin dengelerini değiştirdi! Savunma sanayiinde 100 milyar dolarlık tarihi eşik paramparça edildi
Türkiye, son 25 yılda gerçekleştirdiği devasa teknolojik dönüşümle savunma sanayiindeki toplam proje hacmini 100 milyar doların üzerine taşıyarak küresel çapta tarihe geçecek bir başarıya imza attı. Yerlilik oranının yüzde 80'in üzerine çıktığı, yıllık AR-GE harcamalarının 3,5 milyar dolara fırladığı ve 4 bin 500'ü aşkın firmanın yer aldığı dev ekosistem, Türkiye'yi dünyanın en kritik güç merkezlerinden biri haline getirdi. KAAN, KIZILELMA, AKINCI ve ÇELİK KUBBE gibi oyunun kurallarını değiştiren milli projeler, 185 ülkeye ulaşılan 10 milyar doları aşkın ihracat rekoruyla Türk mühendisliğinin kudretini bütün dünyaya kanıtladı.