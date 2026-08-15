KAAN ve KIZILELMA küresel ligin dengelerini değiştirdi! Savunma sanayiinde 100 milyar dolarlık tarihi eşik paramparça edildi

İHA'lar, Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümünün dünyada en fazla ses getiren alanlarından biri oldu. Bayraktar TB2 ve AKINCI ile elde edilen başarı, KIZILELMA ile insansız muharip jet teknolojisine taşındı. KAAN ve HÜRJET ise Türkiye'nin insanlı askeri uçak geliştirme kabiliyetini ileri seviyeye çıkardı. GÖKBEY ile de özgün helikopter tasarımında önemli bir eşik aşıldı. Denizlerde MİLGEM ile başlayan milli savaş gemisi üretimi, TF-2000 ve MİLDEN projeleriyle yeni bir aşamaya taşınıyor. TCG ANADOLU ve TB3 birlikteliği ise deniz ve hava gücünü aynı platformda buluşturan yeni bir konsept ortaya koyuyor.