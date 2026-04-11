Abdullah Gül sessizliğini Yunan'a bozdu: Türkiye’nin deklarasyonu otomatik olarak işlevini yitirecek

Abdullah Gül: “Kıbrıs’ta iki farklı varlıktan oluşan bir gerçeklik var. Geçmişte, 1960 Cumhuriyeti iki ayrı halkın gerçekliğine göre kurulmuştu. Trajik olaylar ve sonuçları kayıtlardadır. On yıllardır BM öncülüğündeki çabalar sorunu çözmeye ve adayı birleştirmeye çalıştı. İki eşit kurucu devletli Annan Planı bir çözüme en çok yaklaşan plan oldu. Bu sürece bizzat kendi tarafımızdan liderlik ettim. 2004 referandumunda Kıbrıslı Türkler planı kabul etti, ancak Kıbrıslı Rumlar reddetti. Maalesef gerçekçi ve önemli bir fırsat kaçırıldı. BM kriterlerine dayalı sonraki müzakereler bir sonuca ulaşamadı. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi’nin en son raporuna göre, adadaki iki taraf yeni bir müzakere sürecine hazır değil. Kıbrıs Rum tarafı AB üyesi olduğu için, kendi perspektiflerinden mantıklı gelebilecek bir güç paylaşımıyla ilgilenmiyorlar. On yıllardır süren başarısız girişimlerin ardından bir uzlaşma mümkün görünmediğine göre, şimdi daha sağlıklı bir seçeneğin Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüm müzakeresi olasılığını değerlendirmek olacağı görülüyor.”