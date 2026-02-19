500 bin konutta yeni müjde: O ilimizde de kuralar çekildi

Proje açıklandığı günden itibaren hiç kimse bu projenin gerçekleştirilemeyeceği iddiasında, eleştirisinde bulunmamıştır. Neden? Çünkü deprem yaşanan illerimizde tam 455 bin konut 2-3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak, hak sahibi vatandaşlarımıza bu devlet tarafından teslim edilmiştir. 2-3 yılda bu illerdeki enkazların dahi kaldırılamayacağını söyleyenler olmuştu. Bu 11 ilde bırakın enkazın kaldırılmasını, bu 2-3 yıllık süre içerisinde altyapısıyla, okullarıyla, camileriyle, spor alanları, yeşil alanlarıyla yüz binlerce konut ve iş yeri hak sahiplerine tamamlanarak büyük oranda teslim edilmiştir. Şehrimiz Diyarbakır'da da bu kapsamda toplamda 18 bine yakın konut, iş yeri ve benzeri yer inşa edilerek büyük bölümü hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bugün şehrimizin batı tarafında Siverek-Şanlıurfa istikametinde, Oğlaklı bölgesinde tam 13 bin 190 tane konut tamamlanmıştır. Orada şu anda 6 binin üzerinde depremzede vatandaşımız, ailemiz ikamet ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde orada diğer 6-7 bin konuta da yoğun bir şekilde vatandaşlarımız taşınacaktır. Orada devletimiz 13-14 bin konutluk adeta yeni orta ölçekli bir ilçe kurmuş oldu" diye konuştu.