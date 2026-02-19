  • İSTANBUL
500 bin konutta yeni müjde: O ilimizde de kuralar çekildi
500 bin konutta yeni müjde: O ilimizde de kuralar çekildi

11 ili vuran depremin ardından yalnızca üç yılda 455 bin konutu depremzedelere teslim eden devlet, vatandaşları uygun fiyata güvenli evlerde oturtmak için Türkiye genelinde 500 bin konut daha üretme projesi başlattı. Büyük müjdenin ardından Diyarbakır'da da çekilişler tamamlandı. İşte detaylar...

1
#1
Foto - 500 bin konutta yeni müjde: O ilimizde de kuralar çekildi

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır'da hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. Kura çekimine Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, siyasi parti üyeleri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kura töreninde slayt gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

#2
Foto - 500 bin konutta yeni müjde: O ilimizde de kuralar çekildi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, projenin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın artık alıştığımız, klasikleşen sosyal devlet anlayışının en somut örneklerinden birini teşkil etmektedir. Türkiye genelinde 500 bin konut, Diyarbakır özelinde 12 bin 165 konut yapımını ihtiva eden bu proje kapsamında devletimiz her zaman olduğu gibi daha çok ilgiye ve desteğe layık olan şehit ailelerimize ve gazilerimize ayrı bir kontenjan tanımış, engelli vatandaşlarımız, emeklilerimiz, gençlerimiz ve çok çocuklu ailelerimize de öncelik vermiştir" dedi.

#3
Foto - 500 bin konutta yeni müjde: O ilimizde de kuralar çekildi

Projeye Türkiye genelinde 5 milyonun üzerinde geçerli başvuru olduğunu aktaran Zorluoğlu, "Diyarbakır'da başvuran kişi sayısı 157 bin 929'dur. Bu yoğun ilgi bir taraftan bu projenin ayaklarının ne kadar yere basan sağlam bir proje olduğunu gösterirken, diğer taraftan da Cumhurbaşkanımızın şahsında vatandaşlarımızın devletine duyduğu güvenin de açık bir göstergesidir.

#4
Foto - 500 bin konutta yeni müjde: O ilimizde de kuralar çekildi

Proje açıklandığı günden itibaren hiç kimse bu projenin gerçekleştirilemeyeceği iddiasında, eleştirisinde bulunmamıştır. Neden? Çünkü deprem yaşanan illerimizde tam 455 bin konut 2-3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak, hak sahibi vatandaşlarımıza bu devlet tarafından teslim edilmiştir. 2-3 yılda bu illerdeki enkazların dahi kaldırılamayacağını söyleyenler olmuştu. Bu 11 ilde bırakın enkazın kaldırılmasını, bu 2-3 yıllık süre içerisinde altyapısıyla, okullarıyla, camileriyle, spor alanları, yeşil alanlarıyla yüz binlerce konut ve iş yeri hak sahiplerine tamamlanarak büyük oranda teslim edilmiştir. Şehrimiz Diyarbakır'da da bu kapsamda toplamda 18 bine yakın konut, iş yeri ve benzeri yer inşa edilerek büyük bölümü hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bugün şehrimizin batı tarafında Siverek-Şanlıurfa istikametinde, Oğlaklı bölgesinde tam 13 bin 190 tane konut tamamlanmıştır. Orada şu anda 6 binin üzerinde depremzede vatandaşımız, ailemiz ikamet ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde orada diğer 6-7 bin konuta da yoğun bir şekilde vatandaşlarımız taşınacaktır. Orada devletimiz 13-14 bin konutluk adeta yeni orta ölçekli bir ilçe kurmuş oldu" diye konuştu.

#5
Foto - 500 bin konutta yeni müjde: O ilimizde de kuralar çekildi

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Celal Büyük‘ün yapmış olduğu dualar eşliğinde noter huzurunda düğmeye basılarak kura çekimi başladı. Salona sığmayan vatandaşlar için dışarıda ekranlar kuruldu. Vatandaşlardan Mehmet Sezer, çok heyecanlı ve merak içerisinde olduğunu söyledi. Sezer, "Bana çıkıp çıkmadığını merak ediyorum. Ben Kıbrıs gazisiyim, henüz ismim okunmamış. İsmi çıkanlar adına seviniyorum, çıkmayanlara da Allah inşallah nasip eylesin. İnşallah bana da nasip eyler. Allah devletimize yardım etsin. Devletimiz var olsun" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - 500 bin konutta yeni müjde: O ilimizde de kuralar çekildi

Kızı ile kura çekimine katılan Emin Katkıcı, heyecanlı olmadığını aktararak, "Geçen defa da başvuru yaptım, olmadı. Olmayınca olmuyor. Çıksa da, çıkmasa da kısmettir. Engelli kontenjanından başvuru yaptım" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kudret

Bu tokide sözlü mulakat oluyormu
