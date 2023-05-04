Abdullah Ağar'dan Milli Muharip Uçak (Kaan) için olay sözler: Bunu yaparsak bizi oracıkta vuruverirler

Her bir platformun oluşturulmasında harcanan emek, gayret, bilgi birikimi, mücadele azmi ve iradesi, yatırım ve AR-GE çalışması çok büyük. Sadece KAAN için dünyada sayılı ülkede bulunan yıldırım test tesisi, radar kesit alanı test tesisi, rüzgâr tüneli tesisi gibi altyapılar oluşturuldu. Hürjet’le birlikte Iron Bird (Demir Kuş) test tesisi, mühendislik ve eğitim simülatörleri, yakıt test tesisi, kuş çarpma test tesisi gibi tesisler ülkemize kazandırıldı. Buna kanopi mekanizma dayanıklılık, çevresel kontrol sistemi ve aksesuar dişli kutusu üretimi gibi kabiliyetler eklendi. Proje geliştirme kapsamında jet uçağı uçuş kontrol sistemi, uçuş kontrol bilgisayarı, active side stick ve eyleyici kontrolcüsü geliştirilmesi, eyleyici entegrasyonu ve ataletsel sensör gibi sistemler millî imkânlarla geliştirildi.