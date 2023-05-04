Abdullah Ağar'dan Milli Muharip Uçak (Kaan) için olay sözler: Bunu yaparsak bizi oracıkta vuruverirler

ANKA-3, havada ve karada dost düşman tanıma kabiliyetiyle, kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünürlüğüyle, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle, jet motoru sayesinde daha yüksek hızıyla; çok daha etkin keşif gözetleme ve istihbarat görevleri yapabilecek, farklı hava, yer mühimmatları ile özellikle RF (radyo frekans) yayını yapan radar ve hava savunma füze sistemlerine taarruz gerçekleştirebilecek; hava-hava mühimmatları ile karşı hava araçlarına (yani düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA’larına karşı) av taraması yapabilecek. Yani, tabiri caizse, düşük hıza sahip düşman hava araçlarına havada pusu kurabilecek, baskın yapabilecek, derin harekâtların altına imza atabilecek. Ayrıca dost unsurlarla birlikte entegre operasyon ve haberleşme rölesi gibi birçok görevi yerine getirebilecek. Üstüne ANKA ve AKSUNGUR SİHA’larımızla birlikte aynı yer sistemleri ile kontrol edilebilme özelliği var.