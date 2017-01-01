Abdülhamid'in torunları Payitaht Abdülhamid setinde

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in 3'üncü kuşak torunu Harun Osmanoğlu ve bazı hanedan üyeleri, Kocaeli'de çekimleri devam eden Sultan 2. Abdülhamid'in hayatını konu alan Payitaht Abdülhamid dizisinin çekildiği Seka Film Platosu'nu ziyaret etti.
Osmanlı Hanedanı Aile Reisi Harun Osmanoğlu, eşi Farizet Osmanoğlu ile oğulları Orhan Osmanoğlu ve kızı Nilhan Osmanoğlu, İzmit'teki Seka Film Platosu'nda tamamen yenilenen, döneme uygun hale getirilen setler ile Yıldız Sarayı'nın ve ve İstiklal Caddesi'nin birebir inşa edilen yapılarını gezdi. Platodaki tarihi mekanları ziyaret ederek, fotoğraf çektiren Osmanoğlu ailesi, oyuncular ve yapım ekibiyle görüşerek, dizi hakkında bilgi aldı.
Payitaht Abdülhamid'in danışmanlığını da yapan 2. Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, babası Harun Osmanoğlu'nun uzun zamandır dizinin çekimlerinin yapıldığı platoyu ziyaret etmek istediğini, ziyareti ancak bugün gerçekleştirdiklerini belirtti.
Osmanoğlu, dizide de gösterilen Şehzade Mehmet Selim Efendi'nin torunu olan babasının çekimlerin yapıldığı yerleri gezdiğini, oyuncularla sohbet ettiğini ve çok duygulandığını ifade etti.
Harun Osmanoğlu, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, film platosunu ilk kez ziyaret ettiğini ve Payitaht Abdülhamid dizisini çok beğendiğini söyledi.
Böyle bir dizinin bu zamanda yayınlanmasını takdirle karşıladığını vurgulayan Osmanoğlu, "Dizinin oyuncuları, özellikle dedem Abdülhamid'i canlandıran sanatçı Bülent İnal'ı çok beğeniyorum. Özellikle dedem Şehzade Mehmet Selim Efendi çok iyi. Tabii dizi gençlik zamanını veriyor. Ben dedemi genç olarak görmedim ama fotoğraflarından gördüm. Film platosunu küçük sanıyordum ama gezince çok büyük, güzel ve muntazam olduğunu gördüm" diye konuştu.
Payitaht Abdülhamid dizisinde o döneme ait hakikatlerin ortaya çıkarıldığını ifade eden Osmanoğlu, "Sultan Abdülhamid Han, bazı noksanlarına rağmen tam olarak yansıtılıyor. O dönemdeki hadiseler anlatılıyor. Masonlar, İngilizler, Yahudiler neler yaptı hepsini görüyoruz. Dizide çok fazla göstermiyorlar ama daha bunlar büyük şeyler yapmışlar" dedi.
TRT'nin, Payitaht Abdülhamid ve Diriliş: Ertuğrul gibi tarihi filmlerini ilgiyle izlediğini belirten Harun Osmanoğlu, şunları kaydetti: "Osmanlı dizilerini çok beğeniyorum. Bu tür Osmanlı dizileri çekilince seviniyorum ve bugünleri gösterdiği için Allah'a şükrediyorum. Osmanlı hakkında çok şey okuttular, yalan yanlış şeyler öğrettiler. Osmanlı'nın, bilhassa dedemiz Abdülhamid Han'ın neler yaptığını herkes öğrenmeli. Hakikati herkes bilmeli. Özellikle gençlerin izlemesini tavsiye ediyorum"