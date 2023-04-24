ABD’nin F-16 kararı açıklaması! Ortalık karıştı: Türkiye düşmanı ABD'li senatör duyurdu: Bahanesi Yunanlılar

F-16 kararının birkaç gündür Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günler de ise Yunan basınında dolaşan haberlerde kitlerin 'küçük' olduğu iddia edilmişti. Yunan medyasına konuşan Yunan Amerikan Liderler Konseyi İcra Direktörü Eddie Zemenidis'in iddialarına göre Türkiye'nin tam olarak istediği F-16 yükseltme kitlerinin alınabilmesi için Türkiye'nin ABD'nin şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Menendez'den de benzer açıklamalar gelmişti. Halbuki alınan kitler oldukça önemli. Link-16, taktik veri bağlantısı (TDL) olarak da bilinen bir askeri telsiz ağı olup, NATO ve müttefik ülkelerce kullanılıyor. Bu ağ, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA), gemiler ve karadaki birlikler arasında taktiksel bilgi paylaşımı sağlıyor.Link-16, yüksek hızlı veri aktarımı, otomatik veri yenileme, dinamik yönlendirme ve geniş kapsama alanı gibi özellikleri ile biliniyor. Bu kabiliyet; hava savunma, hava saldırısı, deniz savaşı ve diğer taktiksel operasyonlarda kullanılabilen bir dizi iletişim modu sunuyor.