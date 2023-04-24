  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
ABD’nin F-16 kararı açıklaması! Ortalık karıştı: Türkiye düşmanı ABD'li senatör duyurdu: Bahanesi Yunanlılar

2023-04-24 01:13:12
ABD’nin F-16 kararı açıklaması! Ortalık karıştı: Türkiye düşmanı ABD'li senatör duyurdu: Bahanesi Yunanlılar

ABD'nin Türkiye'ye yönelik adımı: ABD'nin verdiği F-16 kararı Yunanistan'ı gündeminin yanı sıra Türkiye düşmanlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in de gündeminden bir türlü düşmüyor. Konuyla ilgili yine tepki çeken peş peşe açıklamlar yaptı. Konuşan Menendez kendini tekrara düşürmekten başka bir şey yapmadı. F-16 verilmesine halen karşı olduğunu ifade eden Senatör, aynı zamanda Türkiye ile ilgili aynı iddialarına devam etti.

#1
Foto - ABD’nin F-16 kararı açıklaması! Ortalık karıştı: Türkiye düşmanı ABD'li senatör duyurdu: Bahanesi Yunanlılar

F-16 kararı allak bullak etti! Türkiye düşmanı ABD'li senatörün bahanesi yine Yunanistan. Uzun zamandır gündemde olan F-16 meselesi geçtiğimiz akşam ABD tarafından gelen haberle çözüldü. ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 savaş uçakları için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışına onay verdiğini açıkladı.

#2
Foto - ABD’nin F-16 kararı açıklaması! Ortalık karıştı: Türkiye düşmanı ABD'li senatör duyurdu: Bahanesi Yunanlılar

Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen ABD'li Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez konuyla ilgili birkaç gündür sessizliğini koruyordu. Getçiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Menendez yine konuştu.

#3
Foto - ABD’nin F-16 kararı açıklaması! Ortalık karıştı: Türkiye düşmanı ABD'li senatör duyurdu: Bahanesi Yunanlılar

Menendez, Türkiye'ye F-16 verilmesine halen karşı olduğunu ifade ederek "Türkiye bu şekilde ödüllendirilmek için yeterince şey yapmadı" ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - ABD’nin F-16 kararı açıklaması! Ortalık karıştı: Türkiye düşmanı ABD'li senatör duyurdu: Bahanesi Yunanlılar

Konuşmasının devamında Senatör, "F-16'ların satışına karşı olmaya devam ediyorum ve Türkiye'nin Yunanistan'a karşı olan saldırgan tutumunu değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

#5
Foto - ABD’nin F-16 kararı açıklaması! Ortalık karıştı: Türkiye düşmanı ABD'li senatör duyurdu: Bahanesi Yunanlılar

Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin ise seçim sonucuna bağlı olduğunu ifade eden Menendez, "Türkiye ve Yunanistan'daki seçimlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler şekillenecek" diyerek kıta sahanlığını ve hava sahalarını ihlal edenin Yunanistan olmadığını iddia etti.Halbuki Menendez'in açıklamalarından farklı olarak Atina hükümeti bile Ankara'da da Türkiye'de de ılımlı bir hava olduğunun ve herkesin dostane davrandığının altını çiziyor. Sabah'ın aktardığı haberde: Menendez, bundan çok farklı şeyler söylemediği aktarıldı... Menendez, Türkiye-Yunanistan ilişkileri şu sıralar olumlu yönde gitmesine ve Yunanistan'ın da bu durumun altını sıklıkla çizmesine rağmen Türkiye'nin Yunanistan'a karşı 'savaşçılığını sona erdirince' F-16'ları alabileceğini ifade etmişti.

#6
Foto - ABD’nin F-16 kararı açıklaması! Ortalık karıştı: Türkiye düşmanı ABD'li senatör duyurdu: Bahanesi Yunanlılar

F-16 kararının birkaç gündür Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günler de ise Yunan basınında dolaşan haberlerde kitlerin 'küçük' olduğu iddia edilmişti. Yunan medyasına konuşan Yunan Amerikan Liderler Konseyi İcra Direktörü Eddie Zemenidis'in iddialarına göre Türkiye'nin tam olarak istediği F-16 yükseltme kitlerinin alınabilmesi için Türkiye'nin ABD'nin şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Menendez'den de benzer açıklamalar gelmişti. Halbuki alınan kitler oldukça önemli. Link-16, taktik veri bağlantısı (TDL) olarak da bilinen bir askeri telsiz ağı olup, NATO ve müttefik ülkelerce kullanılıyor. Bu ağ, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA), gemiler ve karadaki birlikler arasında taktiksel bilgi paylaşımı sağlıyor.Link-16, yüksek hızlı veri aktarımı, otomatik veri yenileme, dinamik yönlendirme ve geniş kapsama alanı gibi özellikleri ile biliniyor. Bu kabiliyet; hava savunma, hava saldırısı, deniz savaşı ve diğer taktiksel operasyonlarda kullanılabilen bir dizi iletişim modu sunuyor.

Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı
Teknoloji

Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştireceği yeni nesil Altay tankına ili..
Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a büyük şok! Boş alana seslendiler
Gündem

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a büyük şok! Boş alana seslendiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya'da büyük bir şok yaşadı.

İyi Parti’de istifa furyası devam ediyor!
Gündem

İyi Parti’de istifa furyası devam ediyor!

2023 seçimlerine kısa bir süre kala istifa haberleri teker teker gelmeye devam ediyor. İYİ Parti'den Kayseri milletvekili aday adayı olan Pr..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram harçlığı verdiği küçük kızın sözleri gündem oldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram harçlığı verdiği küçük kızın sözleri gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs öncesi yaptığı ziyaretlerde seçim otobüsünden çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Erdoğan ile 200 TL verdiği ..
HDP'nin PKK ile ilişkisini ifşa eden mesajlar! 'Kandil'e gidiyorum 10 gün yokum'
Siyaset

HDP'nin PKK ile ilişkisini ifşa eden mesajlar! 'Kandil'e gidiyorum 10 gün yokum'

Kobani davasının dijital materyallerinden, ortaya çıkan detaylar dikkat çekti. HDP'nin Milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder'in 'gönül iliş..
Kütahyalı taraftarlara taşlı sopalı çirkin saldırı
Spor

Kütahyalı taraftarlara taşlı sopalı çirkin saldırı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden İstanbul'a Galatasaray maçı için yola çıkan taraftarlar Yalova'da Karşıyakalı taraftarlarının taşlı sopalı s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23