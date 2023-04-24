2023-04-24 01:13:12 ABD’nin F-16 kararı açıklaması! Ortalık karıştı: Türkiye düşmanı ABD'li senatör duyurdu: Bahanesi Yunanlılar
ABD'nin Türkiye'ye yönelik adımı: ABD'nin verdiği F-16 kararı Yunanistan'ı gündeminin yanı sıra Türkiye düşmanlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in de gündeminden bir türlü düşmüyor. Konuyla ilgili yine tepki çeken peş peşe açıklamlar yaptı. Konuşan Menendez kendini tekrara düşürmekten başka bir şey yapmadı. F-16 verilmesine halen karşı olduğunu ifade eden Senatör, aynı zamanda Türkiye ile ilgili aynı iddialarına devam etti.